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13.06.2020 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Непогода оставила часть Тулы без электричества

Текст: Элина Труханова (Тула)

В Тульской области дождь и сильный ветер оставили без электроснабжения население десяти населенных пунктов, в том числе Тулы.

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По данным регионального ГУ МЧС, кроме областного центра от непогоды пострадали девять населенных пунктов Алексинского района. В зону отключения попали более 600 домов различной этажности.

К двум часам дня 13 июня в Туле электроснабжение было восстановлено, в Алексинском районе аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В Тульской горадминистрации сообщили, что на территории областного центра порывы ветра повалили 21 дерево. К работе по удалению аварийных деревьев бригады городской службы спасения приступили в семь часов утра.

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