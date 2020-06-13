Непогода оставила часть Тулы без электричества

В Тульской области дождь и сильный ветер оставили без электроснабжения население десяти населенных пунктов, в том числе Тулы.

По данным регионального ГУ МЧС, кроме областного центра от непогоды пострадали девять населенных пунктов Алексинского района. В зону отключения попали более 600 домов различной этажности.

К двум часам дня 13 июня в Туле электроснабжение было восстановлено, в Алексинском районе аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В Тульской горадминистрации сообщили, что на территории областного центра порывы ветра повалили 21 дерево. К работе по удалению аварийных деревьев бригады городской службы спасения приступили в семь часов утра.