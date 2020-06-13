Новости

На Кубани зафиксировали массовую гибель рыбы 21:17
Биологи проверят иммунные клетки-киллеры в борьбе с коронавирусом 21:07
Расстрелявшему студента на Невском проспекте ужесточили обвинение 21:03
В Аргентине священник обошел запрет на посещение церкви из-за карантина 20:31
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию 20:22
Под Костромой при пожаре погибли двое детей 19:46
Toyota зарегистрировала в России луноход 19:04
В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте 18:23
"Позиция вседозволенности": дрессировщик Запашный о ДТП с Ефремовым 18:19
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки 18:16
Сантехник из Подмосковья признался в семи убийствах и изнасилованиях 18:14
Бывший глава ФИФА Блаттер обвиняется в новом преступлении 17:34
Marvel объявила о перезапуске Железного человека 17:25
Президент Украины отправился в самоизоляцию из-за коронавируса 17:08
В Казани полностью потушили пожар на газохранилище 16:51
Посол России в США не видит позитивных сигналов по договору СНВ 16:38
Около 32 тысяч москвичей продлили свои проездные 16:28
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса 16:20
Актриса Муцениеце поблагодарила мужа, которого обвиняла в насилии 16:01
В Новороссийске установили первый памятный знак на дне Черного моря 16:00
В Китае на шоссе взорвался бензовоз 15:51
В Техасе восемь человек ранены при стрельбе на парковке 15:49
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант 15:46
Из-за пожара около 400 человек было эвакуировано из ТЦ "Афимолл Сити" 15:30
"Штрафы должны быть миллионные": Пригожин о ДТП с Ефремовым 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
13.06.2020 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой при пожаре погибли двое детей

Текст: Элина Труханова (Кострома)
Фото: ГУМЧС по Костромской области Фото: ГУМЧС по Костромской области
Фото: ГУМЧС по Костромской области

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

Фото: ГУ МЧС по Костромской области
Двое детей погибли при пожаре в доме под Костромой

По информации регионального следственного управления СК РФ, трагедия произошла утром 13 июня в поселке Маяк Вохомского района, в доме, где жила многодетная семья.

- В момент возгорания все находились в помещении, - рассказали в СУ СК. - Огонь и задымление от неустановленного источника огня распространились по всему дому. Родители с тремя детьми смогли эвакуироваться. Их 6-летняя дочь и 4-летний сын помещение покинуть не успели и погибли.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
В Самарской области два человека погибли при падении самолета
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса
В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир