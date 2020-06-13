Под Костромой при пожаре погибли двое детей

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

По информации регионального следственного управления СК РФ, трагедия произошла утром 13 июня в поселке Маяк Вохомского района, в доме, где жила многодетная семья.

- В момент возгорания все находились в помещении, - рассказали в СУ СК. - Огонь и задымление от неустановленного источника огня распространились по всему дому. Родители с тремя детьми смогли эвакуироваться. Их 6-летняя дочь и 4-летний сын помещение покинуть не успели и погибли.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая экспертизы.