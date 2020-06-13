Сантехник из Подмосковья признался в семи убийствах и изнасилованиях

Сантехник, которого подозревают в серии убийств и изнасилований, на допросе рассказал о семи совершенных им преступлениях, сообщили Главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Там отметили, что по данным следствия, 53-летний житель города Каширы подозревается в том, что с 2010 по 2020 годы совершил серию изнасилований и убийств женщин​​​. Подозреваемый проникал в дома, где затем совершал преступления.

По ходатайству следователя суд вынес постановление о заключении подозреваемого под стражу.

В подмосковном СК, отметили, что для поимки мужчины был проведён целый комплекс экспертиз, в том числе сравнительные исследования по образцам ДНК. "Отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой", - отметили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.