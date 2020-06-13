В больнице Орла загорелся рентгенкабинет

В Орловской больнице скорой медицинской помощи имени Семашко произошло возгорание.

По информации ГУМЧС по Орловской области, сообщение о пожаре в рентгенкабинете больницы поступило 13 июня в 09:20. Пострадавших нет.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщили о 40 эвакуированных пациентах.

"Происходило возгорание в рентгенкабинете на втором этаже трехэтажного корпуса на площади пять квадратных метров", - цитирует агентство представителя экстренных служб.

Обстоятельства происшествия выясняются.