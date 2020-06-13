В Подмосковье росгвардейцы задержали вооруженного злоумышленника

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал о срабатывании сигнализации в одной из квартир в Истомском переулке подмосковного Ногинска.

В пресс-службе ведомства сообщили, что, прибыв на место, сотрудники Росгвардии заметили мужчину у открытого окна квартиры на первом этаже. У него был предмет похожий на пистолет. Выпрыгивая на улицу, злоумышленник выстрелил в оконную раму. Затем он попытался скрыться, но его задержали. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Выяснилось, что мужчина пытался вынести из квартиры электроприборы, но ему помешала сработавшая сигнализация. Как произошел выстрел, задержанный пояснить не смог.

В результате 30-летний житель Орехово-Зуевского района был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.