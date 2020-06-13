Умер Вячеслав Фургал - брат главы Хабаровского края

13 июня ушел из жизни депутат Законодательной Думы Хабаровского края Вячеслав Иванович Фургал.

Вячеславу Фургалу было 67 лет. Он родился 24 мая 1953 года в поселке Поярково Михайловского района Амурской области. Впервые был избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского края в 2010 году. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок. В региональном парламенте Фургал возглавлял постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В официальном сообщении причина смерти не указана. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения региона, Вячеслав Фургал умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Депутатский корпус и сотрудники аппарата Законодательной Думы Хабаровского края выразили соболезнования родным и близким Вячеслава Фургала.

Вячеслав был старшим братом главы региона Сергея Фургала.