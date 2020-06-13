В Приморье отметили резкий рост регистрации случаев COVID-19

178 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Приморье за двое суток.

"Это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий", - сообщила в субботу пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяну Детковскую.

Всего с начала эпидемии коронавирус выявили у 2787 жителей Приморского края. С инфекцией справились 1662 приморца, в том числе 48 - за два выходных дня.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

"Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин", - подчеркнул ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.