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13.06.2020 16:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани полностью потушили пожар на газохранилище

Текст: Олег Корякин (Казань)

В столице Татарстана полностью ликвидировали пожар на Казанской кустовой базе сжиженного газа. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газохранилище

На ликвидацию ЧС на газохранилище спасателям потребовались практически сутки. Было задействовано 199 человек и 58 единиц техники, включая пожарный поезд. Для подразделений, участвующих в тушении пожара, ввели режим ЧС. К счастью, удалось оградить от огня соседние цистерны.

Взрыв произошел ночью 12 июля на газораспределительной станции. После чего загорелся резервуар площадью 170 кубических метров. Погиб один человек, двоих с ожогами доставили в Республиканскую клиническую больницу. Их жизни ничего не угрожает.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. На месте ЧС работает следственная группа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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