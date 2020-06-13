В Казани полностью потушили пожар на газохранилище

В столице Татарстана полностью ликвидировали пожар на Казанской кустовой базе сжиженного газа. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На ликвидацию ЧС на газохранилище спасателям потребовались практически сутки. Было задействовано 199 человек и 58 единиц техники, включая пожарный поезд. Для подразделений, участвующих в тушении пожара, ввели режим ЧС. К счастью, удалось оградить от огня соседние цистерны.

Взрыв произошел ночью 12 июля на газораспределительной станции. После чего загорелся резервуар площадью 170 кубических метров. Погиб один человек, двоих с ожогами доставили в Республиканскую клиническую больницу. Их жизни ничего не угрожает.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. На месте ЧС работает следственная группа.