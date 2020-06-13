В Казани произошел взрыв на газохранилище

В Казани ночью 12 июня произошел взрыв на газохранилище. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Там уточнили, что из-за взрыва в здании операторной загорелась емкость с газом объемом 200 кубических метров. Факел огня достигал 50 метров в высоту. Пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности, тушили 199 человек с привлечением 58 единиц техники. Пришлось задействовать пожарный поезд.

По факту аварии Следственное управление СК России по РТ возбудило уголовное дело. На месте пожара находятся следователи-криминалисты.