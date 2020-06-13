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13.06.2020 06:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани произошел взрыв на газохранилище

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани ночью 12 июня произошел взрыв на газохранилище. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

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Там уточнили, что из-за взрыва в здании операторной загорелась емкость с газом объемом 200 кубических метров. Факел огня достигал 50 метров в высоту. Пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности, тушили 199 человек с привлечением 58 единиц техники. Пришлось задействовать пожарный поезд.

По факту аварии Следственное управление СК России по РТ возбудило уголовное дело. На месте пожара находятся следователи-криминалисты.

Происшествия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама Правительство Следственный комитет ПФО Татарстан Казань

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