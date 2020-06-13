В Нижегородской области в ДТП погибли три человека, семеро ранены

В Балахнинском районе Нижегородской области произошло крупное ДТП, в результате которого три человека погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГИБДД по региону, авария случилась на 358-м километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород примерно в 20.30.

По предварительной информации, автомобиль Lada выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Mazda. В результате столкновения скончались оба водителя и пассажир отечественной легковушки, еще семь пассажиров, в том числе двое детей, ранены. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что сегодня днем еще одно крупное ДТП произошло в Павловском районе Нижегородской области. На 390-м километре трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород иномарка выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила другой автомобиль, в результате столкнулись три машины, пострадали шесть человек.