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13.06.2020 22:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области в ДТП погибли три человека, семеро ранены

Текст: Алексей Иванов
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

В Балахнинском районе Нижегородской области произошло крупное ДТП, в результате которого три человека погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГИБДД по региону, авария случилась на 358-м километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород примерно в 20.30.

По предварительной информации, автомобиль Lada выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Mazda. В результате столкновения скончались оба водителя и пассажир отечественной легковушки, еще семь пассажиров, в том числе двое детей, ранены. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что сегодня днем еще одно крупное ДТП произошло в Павловском районе Нижегородской области. На 390-м километре трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород иномарка выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила другой автомобиль, в результате столкнулись три машины, пострадали шесть человек.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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