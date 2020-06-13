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13.06.2020 21:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Туристы сняли на видео "дыхание Эльбруса"

Текст: Ирина Белова (Кабардино-Балкария)

Туристам удалось увидеть и запечатлеть на видео редчайшее для современного Эльбруса природное явление - дыхание горы из фумаролы (трещины или отверстия, располагающегося в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющегося источником горячих газов). Об этом сообщила на своей странице в Instagram одна из туристов Анастасия Данилова.

Фото: pixabay.com
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По ее словам, несколько дней назад она вела съемку со склонов Эльбруса, а выбросы фумарольного газа произошли в урочище Бирджаль на правом берегу реки Бирджалы-су.

"Выброса было два - первый с морены и второй со скал, примерно через пять минут после первого, - рассказала автор видеоролика. - Мое видео получило большую огласку и вызвало некоторую панику. Думаю, что бояться тут нечего!"

По мнению экспертов, магма находится в процессе как разогрева, так и остывания. Это происходит на протяжении длительного периода, и ничего сверхъестественного, свидетельствующего о пробуждении Эльбруса, ученые не наблюдают.

На широком полотне горной местности это явление смотрится особенно красиво. Из-за него пользователи в комментариях под видео уже сравнивают Эльбрус с камчатской "Долиной гейзеров".

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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