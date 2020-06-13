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13.06.2020 21:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Новочеркасска извинился за плакаты ко "Дню Росии"

Текст: Наталья Коротченко

В Новочеркасске проводят проверку в связи с размещением в центре города 15 поздравительных билбордов, где слово Россия написано с одной буквой "с".

- Я приношу новочеркасцам глубочайшие извинения за этот неприятный инцидент. Подобные ошибки недопустимы, - написал на своей странице в Facebook и.о. главы городской администрации Юрий Лысенко.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Баннеры были размещены на остановочных комплексах ко Дню России. По словам мэра, причиной ошибки стала опечатка дизайнера рекламной фирмы. Остается открытым вопрос, почему оплошность никто не заметил ни во время печати плакатов, ни во время их развешивания.

- Все причастные будут строго наказаны, - сообщил мэр.

Баннеры сняли через несколько часов и на следующий день повесили новые. При этом фирма изготовила и заменила плакаты за свой счет в качестве благотворительности.

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