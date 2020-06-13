В Новороссийске установили первый памятный знак на дне Черного моря

Первую мемориальную табличку в рамках подводного проекта "Память на дне Черного моря", стартовавшего на Кубани, установили в акватории урочища Широкая Балка Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- Здесь в разное время были зафиксированы и обнаружены останки шести различных самолетов времен Великой Отечественной войны, - рассказали в региональном отделении Русского географического общества (РГО). - Этот район был местом ожесточенных авиационных боев за порт и аэродром города в апреле 1942 года. Знак установлен на глубине 8-9 метров на фрагменте погибшего самолета.

В честь 75-летия Великой Победы Краснодарское региональное отделение РГО на дне Черного и Азовского морей в местах гибели или крушения кораблей, самолетов и других объектов времен Великой Отечественной войны установит не менее пяти памятных знаков.

На них будет нанесена историческая или архивная информация и схематическое изображение объекта - шаланды, танкера, баржи, самолета.

Идея проекта принадлежит члену Усть-Лабинского районного отделения организации Эрнсту Антонову.