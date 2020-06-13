Жители трех астраханских поселков остались без воды в 40-градусную жару

В Астраханской области жители трех поселков - Верхнего, Нижнего и Среднего Баскунчака - с населением в общей сложности около десяти тысяч человек две недели страдают от длительных отключений водоснабжения.

- Отключения начались 1 июня, мы все измучились: может день воды не быть, а иногда дают - два часа утром и час вечером, но напора практически нет: струя идет еле-еле, грязная, - рассказала "РГ" депутат местного совета поселка Нижний Баскунчак Татьяна Дегтярева. - Вчера приезжал министр ЖКХ области и воду дали, но как только он уехал, снова отключили на весь день.

По ее словам, причины отключений, которые озвучивают жителям коммунальщики, разнятся: от ветхости водопровода до проблем с конструкцией труб. Сложности с водоснабжением этих поселков в летний период продолжаются уже третий год, но жалобы в областной центр и прокуратуру результата не дают.

Сегодня в поселке собирается совет депутатов для введения режима ЧС.

- Наши люди уже готовы на все, невозможно уже так жить, - заявила Татьяна Дегтярева

К субботе в Астраханской области синоптики прогнозировали повышение температуры воздуха до 40 градусов.