В Екатеринбурге показали световое шоу в честь врачей-героев

Кульминацией празднования Дня России в Екатеринбурге стало световое шоу на площади 1905 года и у здания регионального правительства. Правда, зрителей на площадки не пустили - как и вся праздничная программа в этом году, шоу ушло в онлайн: его снимали с квадрокоптеров и показали на Областном телевидении.

Здание регионального правительства использовали как холст: продемонстрировали портреты выдающихся россиян - Пушкина, Толстого, многих и многих других, традиционные орнаменты, не обошлось и без военных кадров в честь 75-летия Победы. В финале шоу отдали дань уважения врачам и медработникам - настоящим героям нынешнего времени: на стенах высотки появились изображения тех, кто каждый день в защитных костюмах и масках сражается с пандемией.

На главной площади города, где накануне специально закрыли парковку, чтобы установить три сотни световых приборов для создания проекций и музыкальное оборудование для трансляции произведений известных русских композиторов, устроили настоящее представление. Даже онлайн оно выглядело и звучало весьма впечатляющим.

Кстати, до того в течения всего дня в городе прошло несколько мероприятий. И все - в непривычном формате.

- Скажу по секрету, это подстегнуло наши учреждения и организации покреативить, - говорит замглавы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Одна из акцией - общегородской проект "Государственный экзамен. АртПоколение. Екатеринбург. Россия". Это проект выпускников школ искусств, которые исполнили произведения отечественных авторов о России, Урале, Екатеринбурге, и приняли участие в съемках клипов. Трансляция велась на YouTube-каналах, официальном сайте города и других информационных площадках.

Другой проект - "История России. Арт". Онлайн и офлайн-книга, представляющая историю страны от Киевской Руси до наших дней. Наполнение - картины юных художников. Городские музеи запустили проект "Один экспонат - вся Россия", где историю государства представят через музейные ценности.

- Никуда не делся общегородской проект "Хором славим Россию и город". Мы под впечатлением того количества жителей Екатеринбурга и гостей города, которые в прошлые годы в Историческом сквере хором пели песни об Урале, Екатеринбурге и России, - добавил Дмитрий Баранов. - Сейчас мы все это делаем в рамках проекта, который подразумевает телевизионные интервью и семейное караоке, когда мы дома одновременно сможем исполнить ту или иную песню. По-моему, это здорово.

К сожалению, флешмоб "Флаги России" не состоялась: самолет с развевающимися полотнищем должен был пролететь над Екатеринбургом и городами-спутниками, но сильный ветер и вероятность грозы сделали это небезопасным.