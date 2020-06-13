В Екатеринбурге полиция задержала мигрантов, нападавших на прохожих

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мигрантов, подозреваемых в разбое. Граждане одной из среднеазиатских республик 19, 20 и 25 лет устраивали нападения в разных частях города.

По информации отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в ночь с 11 на 12 июня молодые люди похитили у двух человек драгоценности и мобильные телефоны, угрожая ножом. Затем поступило сообщение о нападении на 19-летнего екатеринбуржца на улице Черепанова - неизвестные отобрали у него мобильный телефон, серебряную цепочку и ключи.

Подозреваемых задержали в ту же ночь. Они признали свою причастность к преступлениям. При досмотре у них нашли имущество, принадлежащее потерпевшим, а также несколько телефонов. До решения суда молодые люди помещены под стражу. Санкция за инкриминируемые им преступления составляет до 10 лет лишения свободы.

Полиция просит всех, кто пострадал от действия подозреваемых, обратиться в органы внутренних дел по телефонам (343) 294-14-94, 356-42-09 либо 02.