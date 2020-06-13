Режим удаленной работы в ООН продлен до конца июля

Сотрудники ООН не смогут попасть в здание штаб-квартиры международной организации в Нью-Йорке. Режим удаленной работы продлен до 31 июля. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. И добавил, что последние три месяца "успешно используются телеконференции".

Напомним, с середины марта присутствовать в штаб-квартире Организации Объединенных Наций может лишь ключевой персонал секретариата. Все заседания Совета Безопасности и Генассамблеи проходят по видеосвязи. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 953 сотрудника ООН, сообщает ТАСС.