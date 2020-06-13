Новости

МОТ: Число работающих детей может сильно возрасти из-за COVID-19 12:00
В больнице Орла загорелся рентгенкабинет 11:55
В Екатеринбурге полиция задержала мигрантов, нападавших на прохожих 11:42
В Москве более 85% вновь выявленных случаев коронавируса у людей младше 65 лет 11:41
Омского студента будут судить за поддержку терроризма 11:37
Нурмагомедов и Гэтжи проведут бой на "бойцовском острове" в ОАЭ 11:20
Пожар на французской атомной подлодке обошелся без жертв 11:16
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газохранилище 11:13
Под наблюдением из-за коронавируса в РФ находится 322 тысячи человек 11:07
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила 10:53
МВД: В мае выявлено 12 преступлений, связанных с распространением фейков 10:51
Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке 10:47
В Ялтинском заповеднике нашли закладку для поджога леса 10:47
Наталья Сергунина: С 16 июня павильоны ВДНХ откроются для посетителей 10:43
МВД: В России на 85% выросло количество киберпреступлений 10:40
Американская частная компания запустит разведывательные спутники США 10:36
Как российский авторынок пережил период карантина 10:20
Под Красноярском восстановили нарушенное паводком движение поездов 10:07
Умер Вячеслав Фургал - брат главы Хабаровского края 09:36
Санкции США против "Северного потока-2" затронут немецкие госслужбы 09:23
Московские врачи вылечили от коронавируса более 119 тысяч человек 09:17
Бирюков: В Москве проводят сезонные работы по обследованию зеленых насаждений 09:09
В Норильск доставят дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов 09:02
В Приморье отметили резкий рост регистрации случаев COVID-19 08:59
Около 5 тысяч россиян стали участниками акции "Цвета российского флага" 08:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
13.06.2020 12:00
Рубрика: Культура

"РГ" выбрала топ-5 сервисов для прослуши­вания музыки

Текст: Иван Черноусов
Прошли времена, когда пользователи скачивали музыку с торрент-трекеров и копировали ее в смартфон. По данным Международной федерации производителей фонограмм, Россия - мировой лидер по доле пользователей стриминговых сервисов. В нашей стране музыкальными сервисами пользуются 87% слушателей музыки, а общемировой показатель составляет всего 61%. Но какую же стриминговую платформу выбрать? "РГ" составила рейтинг лучших сервисов для прослушивания музыки.
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

1. Apple Music

Один из самых популярных стриминговых музыкальных сервисов. Обладает огромной базой более чем в 60 млн песен. Есть плейлисты "для вас", когда искусственный интеллект подбирает музыку в зависимости от той, что вы уже слушали, так и авторские подборки. Стоимость Apple Music в России составляет 169 рублей в месяц в случае одиночной подписки и 269 рублей - семейной. Есть еще вариант со студенческой подпиской, она обойдется в 75 рублей.

2. YouTube Music

Фото: iStock
В России запустили еще один аналог Zoom

В Google долго мудрили со своими музыкальными сервисами и в итоге пришли к выводу, что выживет только один - YouTube Music. Им можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку на Premium-версию по той же цене, что и у "яблочников" - 169 рублей в месяц. Семейная подписка обойдется в 269 рублей в месяц, а студенческая - 95 рублей в месяц. На сервисе более 50 млн официальных треков и альбомов.

3. VK Music (Boom)

В "ВК" по-прежнему можно послушать музыку бесплатно, но в таком случае перед очередным треком вы будете вынуждены ознакомиться с рекламой. Убрать соответствующие ограничения можно за 149 рублей в месяц - это дешевле, чем у Apple или Google. Разумеется, VK Music работает и в мобильных приложениях для iOS и Android.

4. "Яндекс.Музыка"

Еще один сервис, на который стоит обратить внимание. Во-первых, имеется возможность переноса треков с Apple Music и зарубежных сервисов типа Deezer и Last.fm, которые не очень популярны в России. В веб-версии музыку от "Яндекса" можно слушать бесплатно, а вот за то, чтобы слушать из мобильного приложения, придется заплатить стандартные 169 рублей в месяц или 1690 рублей за год. Бонусом вам дадут другие "плюшки" от "Яндекса" вроде подписки на "Кинопоиск HD" и скидок на такси.

5. Spotify

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Эксперты раскрыли секрет популярности TikTok

Самый популярный в мире стриминговый музыкальный сервис Spotify уже который год пытается официально запуститься в России, но пока все на уровне слухов и разговоров. Поэтому будем оперировать только фактами. Во-первых, чтобы воспользоваться сервисом в России, нужно зарегистрироваться через VPN, выбрав ту страну, где он официально работает. Во-вторых, стоимость Spotify никак не "русифицирована" - за семейную подписку придется отдать 14,99 долларов в месяц, за индивидуальную - 9,99 долларов, а за студенческую - 4,99 долларов. Первые два месяца доступны по цене всего два доллара. Этот сервис больше похож на социальную сеть для меломанов. Здесь можно добавлять в друзья других пользователей, читать музыкальные новости и обмениваться сообщениями.

Культура Музыка Поп-музыка Digital Гаджеты

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
МВД: в России снизилось количество преступлений
Бастрыкин велел изучить дело калининградских врачей
Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии