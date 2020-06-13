Прошли времена, когда пользователи скачивали музыку с торрент-трекеров и копировали ее в смартфон. По данным Международной федерации производителей фонограмм, Россия - мировой лидер по доле пользователей стриминговых сервисов. В нашей стране музыкальными сервисами пользуются 87% слушателей музыки, а общемировой показатель составляет всего 61%. Но какую же стриминговую платформу выбрать? "РГ" составила рейтинг лучших сервисов для прослушивания музыки.

1. Apple Music

Один из самых популярных стриминговых музыкальных сервисов. Обладает огромной базой более чем в 60 млн песен. Есть плейлисты "для вас", когда искусственный интеллект подбирает музыку в зависимости от той, что вы уже слушали, так и авторские подборки. Стоимость Apple Music в России составляет 169 рублей в месяц в случае одиночной подписки и 269 рублей - семейной. Есть еще вариант со студенческой подпиской, она обойдется в 75 рублей.

2. YouTube Music

В Google долго мудрили со своими музыкальными сервисами и в итоге пришли к выводу, что выживет только один - YouTube Music. Им можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку на Premium-версию по той же цене, что и у "яблочников" - 169 рублей в месяц. Семейная подписка обойдется в 269 рублей в месяц, а студенческая - 95 рублей в месяц. На сервисе более 50 млн официальных треков и альбомов.

3. VK Music (Boom)

В "ВК" по-прежнему можно послушать музыку бесплатно, но в таком случае перед очередным треком вы будете вынуждены ознакомиться с рекламой. Убрать соответствующие ограничения можно за 149 рублей в месяц - это дешевле, чем у Apple или Google. Разумеется, VK Music работает и в мобильных приложениях для iOS и Android.

4. "Яндекс.Музыка"

Еще один сервис, на который стоит обратить внимание. Во-первых, имеется возможность переноса треков с Apple Music и зарубежных сервисов типа Deezer и Last.fm, которые не очень популярны в России. В веб-версии музыку от "Яндекса" можно слушать бесплатно, а вот за то, чтобы слушать из мобильного приложения, придется заплатить стандартные 169 рублей в месяц или 1690 рублей за год. Бонусом вам дадут другие "плюшки" от "Яндекса" вроде подписки на "Кинопоиск HD" и скидок на такси.

5. Spotify

Самый популярный в мире стриминговый музыкальный сервис Spotify уже который год пытается официально запуститься в России, но пока все на уровне слухов и разговоров. Поэтому будем оперировать только фактами. Во-первых, чтобы воспользоваться сервисом в России, нужно зарегистрироваться через VPN, выбрав ту страну, где он официально работает. Во-вторых, стоимость Spotify никак не "русифицирована" - за семейную подписку придется отдать 14,99 долларов в месяц, за индивидуальную - 9,99 долларов, а за студенческую - 4,99 долларов. Первые два месяца доступны по цене всего два доллара. Этот сервис больше похож на социальную сеть для меломанов. Здесь можно добавлять в друзья других пользователей, читать музыкальные новости и обмениваться сообщениями.