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Текст:   Марина Трубилина 
10:00 13.06.2020

Риелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии

Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии. По некоторым оценкам, интерес к таким компактным квартирам может подскочить на 25%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в Москве на студии приходится 6% предложения и 8% спроса (на один процентный пункт больше, чем в прошлом году), и эти показатели постепенно растут, сообщает департамент новостроек "ИНКОМ-Недвижимость". По мнению экспертов компании, в ближайшее время спрос на студии может подскочить минимум на 25%.

Фото: iStock
Активность покупателей жилья резко выросла

"Вопрос цены остается для граждан первостепенным, а студии стоят в среднем на 20% дешевле обычной однокомнатной квартиры", - объясняют эксперты. При этом роста цен не ожидается: "При задирании цены спрос однозначно сместится в сторону классических однокомнатных квартир", - считает замдиректора департамента новостроек компании Валерий Кочетков.

"Увеличение популярности студий - это долгосрочный тренд. И вырос он еще из прошлого кризиса 2014 года. Общая цена покупки студии дешевле, коммунальные платежи и налоги за маленькую площадь тоже меньше. С каждым кризисом спрос на студии увеличивается, и текущая рецессия не станет исключением", - говорит гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

В последние месяцы доля покупки студий хотя и увеличилась, но очень незначительно, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. В апреле-мае 2020 года доля студий в общем числе заключенных договоров долевого участия составила 8%, в аналогичном периоде 2019 года на студии пришлось 7% реализованных квартир. За последние три года стоимость студий в столице выросла на 13%. "С одной стороны, студии остаются самым доступным вариантом квартиры на рынке новостроек Москвы, поэтому в условиях кризиса они сохранят часть приверженцев среди покупателей. С другой стороны, сейчас цена на них явно завышена. На вторичном рынке можно найти объекты по схожей цене при большей площади", - говорит Литинецкая.

Доля студий в общем объеме продаж увеличилась до 10,1% против 9,1% в прошлом году, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков. Более заметно увеличение доли студий в массовом сегменте - за два месяца самоизоляции количество их продаж выросло до 12,4% с 10,2% в апреле-мае прошлого года. В 2019 году студии комфорт-класса были единственным типом квартир, объем продаж которых снизился - на 6%, подчеркивает Дарусенков. В бизнес-классе в 2019 году студии (формат, которого пять-шесть лет назад в этом классе вообще не было), наоборот, показали самый большой рост продаж.

Фото: iStock
В Москве начнут строить жилые дома с коворкингами

Наибольшим спросом, конечно, студии пользуются в крупных городах, где высока стоимость квадратного метра, уточняют в "Авито Недвижимость". В первую очередь, это Москва, Санкт-Петербург и Казань. С начала года, по данным портала, заметно подросли цены на студии в Подмосковье - на 12,26%. В Нижнем Новгороде эти квартиры подорожали на 7,37%, в Новосибирске, Перми и Ленинградской области - около 5%. В Москве студии незначительно подешевели. Лидер по спросу на студии - Санкт-Петербург, здесь же самый большой объем предложения. Так, сейчас насчитывается около 6 тысяч объявлений о продаже студий в Москве и более 11 тысяч - в Санкт-Петербурге.

Росту популярности студий способствует не только экономический, но и демографический фактор, отмечает Луценко: "Молодые люди не спешат создавать семьи и заводить детей, предпочитая жить одни. Число разводов растет. И студии вполне подходят одиноким людям". Лишь 20% покупателей, по данным "Инком-недвижимость", приобретают это жилье для последующей сдачи в аренду.

Застройщики давно пытаются соответствовать потребительскому запросу и проектируют студии в жилых комплексах, но порой перегибают палку в погоне за прибылью, особенно в регионах, считает Луценко. "Дома, где есть много студий, превращаются со временем в маргинальное гетто. Поэтому респектабельные застройщики, особенно московские, проектируют ограниченное количество студий или вовсе отказываются от них, чтобы жилой комплекс был привлекателен для респектабельных и семейных покупателей", - говорит он.

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