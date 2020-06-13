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13.06.2020 23:29
Рубрика: Экономика

Российских туристов за границей пока не ждут

Текст: Марина Трубилина
Другие страны пока официально не приглашали российских туристов на отдых. Об этом сказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу НТВ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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"Готовности в июне принимать российских туристов пока нет, - сообщила Догузова. - Речь идет о возможности начать такие путешествия с середины июля, где-то речь идет об августе".

При этом глава Ростуризма отметила, что и в России есть курорты, которые могут удивить даже самых привередливых туристов. Можно поехать на Дальний Восток, много предложений по очень комфортным ценам в Крыму и Краснодарском крае.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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