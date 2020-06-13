Российских туристов за границей пока не ждут

"Готовности в июне принимать российских туристов пока нет, - сообщила Догузова. - Речь идет о возможности начать такие путешествия с середины июля, где-то речь идет об августе".

При этом глава Ростуризма отметила, что и в России есть курорты, которые могут удивить даже самых привередливых туристов. Можно поехать на Дальний Восток, много предложений по очень комфортным ценам в Крыму и Краснодарском крае.