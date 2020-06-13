С июля повысятся доходы некоторых пенсионеров

Речь идет о пенсиях пожилых людей, которые воспитывают детей в приемной семье или по договору об опеке или попечительстве. До сих пор они фактически относились к категории работающих пенсионеров, и в период работы подлежали обязательному пенсионному страхованию. Соответственно, страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачивались немолодым опекунам без ежегодной индексации. За воспитание детей они получали вознаграждение около 3-4 тысяч рублей в месяц.

Законом же, который был подписан президентом 1 апреля нынешнего года, устанавливается, что пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, которые исполняют свои обязанности на возмездных условиях, более не считаются застрахованными лицами, подлежащими обязательному пенсионному страхованию.

В связи с этим опекунам преклонного возраста регулярно будет корректироваться размер страховой пенсии и индексироваться размер фиксированной выплаты.

По предварительной оценке, в России насчитывается около 30 тысяч приемных родителей-пенсионеров.