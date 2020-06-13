Санкции США против "Северного потока-2" затронут немецкие госслужбы

Правительство Германии опасается американских санкций, которые затронут немецкие госслужбы и компании, вовлеченные в реализацию проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает информированная газета Frankrfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ федерального министерства экономики.

В документе, имеющемся в распоряжении редакции, говорится, что законопроект, внесенный сенаторами-демократами и республиканцами в Вашингтоне в начале июня, предлагает включить в санкции все компании, которые предлагают услуги по страхованию или модернизации судов-трубоукладчиков, а также по проведению тестов, проверки или сертификации для обеспечения работы газопровода. Таким образом, под ограничительные меры попадают госорганы Германии, которые осуществляют административно-технические действия по вводу "Северного потока-2" в эксплуатацию.

"Это стало бы совершенном новшеством, если санкции будут направлены против властей или даже правительств дружественных государств", - отмечают в министерстве экономики. Немецкие и европейские компании в большей степени станут мишенью потенциальных американских санкций, особо отмечают авторы документа.

Между тем в Берлине заявили, что принципиально отвергают экстерриториальные санкции США. "Правительство по-прежнему поддерживает строительство "Северного потока-2" и продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям", - отмечается в ответе на депутатский запрос партии "Альтернатива для Германии".