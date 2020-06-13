Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 июня 2020 года № 409 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2, 2-7, 2-10.1 и 2-10.2 постановления слова "По 14.06.2020" заменить словами "По 28.06.2020".

1.2. Пункт 2.1.2 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность государственных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе государственных общеобразовательных учреждений, которые являются школами-интернатами, если указанные учреждения осуществляют спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, подготовку членов спортивных сборных команд, а также на деятельность профессиональных спортивных клубов Санкт-Петербурга при соблюдении следующих условий:

наличия материально-технической базы, позволяющей организовать тренировочный процесс, питание и проживание спортсменов, тренерского состава и обслуживающего персонала;

соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

1.3. Пункт 2.1.5 постановления дополнить словами ", за исключением осуществления спортивной подготовки и тренировочного процесса, указанных в абзаце третьем пункта 2.1.2 постановления".

1.4. Пункт 2.1.9 постановления после слов "семенами и удобрениями," дополнить словами "специализированных объектов розничной торговли мебелью (за исключением объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров), специализированных торговых центров, в которых осуществляется исключительно розничная торговля мебелью,".

1.5. Пункт 2.1.10 постановления дополнить словами ", услуг библиотек и архивов (по предварительной записи), услуг по операциям с недвижимым имуществом (по предварительной записи), услуг по трудоустройству и подбору персонала (по предварительной записи), парикмахерских услуг, за исключением косметических услуг (по предварительной записи), банных услуг (в части исключительно помывочных зон), оказываемых государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга, бытовых услуг населению, осуществляемых организациями (индивидуальными предпринимателями) вне зданий и помещений торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, в соответствии с перечнем согласно приложению № 1 (далее - бытовые услуги)".

1.6. В пункте 2.1.12 постановления слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 2".

1.7. В пунктах 2.1.13, 2-10.2 и 18-5 постановления слова "пунктами 2-22 и 2-23" заменить словами "пунктами 2-26 и 2-27".

1.8. Пункт 2-5.1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта в части обеспечения наличия локальных нормативных актов, устанавливающих Стандарт безопасной деятельности, не распространяется на организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющие (осуществляющих) деятельность в сфере оказания парикмахерских услуг, бытовых услуг, банных услуг (в части исключительно помывочных зон), в отношении которых разрабатываются отдельные стандарты безопасной деятельности в соответствии с постановлением".

1.9. Дополнить постановление пунктами 2-5.6 и 2-5.7 следующего содержания:

"2-5.6. Организациям (индивидуальным предпринимателям) оказывать парикмахерские услуги, бытовые услуги, банные услуги (в части исключительно помывочных зон) при условии принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерными формами, разработанными и утвержденными Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, для указанных видов деятельности.

2-5.7. Оказывать услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов при условии обеспечения регулярной дезинфекции велосипедов и самокатов перед их передачей клиентам".

1.10. В пунктах 2-8, 2-9, 2-20, 3.3 - 3.5, 13, 16-4.2, 16-13 и 16-15 постановления и названии приложения к постановлению слова "по 14.06.2020" заменить словами "по 28.06.2020".

1.11. Пункт 2-10.1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (в случае невозможности проведения экзамена в дистанционном или автоматизированном формате, на основании личного заявления обучающегося), при соблюдении требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

1.12. Пункт 2-21 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Условие о предоставлении в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга указанных услуг по предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания не распространяется на предоставление услуг, перечень которых утверждается Комитетом по информатизации и связи, оказываемых в специальных отдельно выделенных окнах".

1.13. Дополнить постановление пунктами 2-26 - 2-29 следующего содержания:

"2-26. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 15.06.2020 по 28.06.2020 организовать в отдельных государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.

2-27. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии па образовательную деятельность, с 15.06.2020 по 28.06.2020 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.

2-28. Комитету по образованию до 14.06.2020:

2-28.1. Определить перечень отдельных государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в целях организации групп воспитанников, указанных в пункте 2-26 постановления.

2-28.2. Определить порядок посещения воспитанниками государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в период по 28.06.2020.

2-29. Действие пункта 2.1.3 постановления не распространяется на проведение военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года".

1.14. Дополнить постановление пунктом 18-12 следующего содержания:

"18-12. Комитету по информатизации и связи до 15.06.2020 утвердить перечень услуг, оказываемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга, на которые с 15.06.2020 не распространяется условие о предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания".

1.15. Приложение к постановлению считать приложением № 2.

1.16. Дополнить постановление приложением № 1, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что организациям (индивидуальным предпринимателям), запрет (временное приостановление) деятельности которых отменяется постановлением (за исключением организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в сфере оказания парикмахерских услуг, бытовых услуг, банных услуг (в части исключительно помывочных зон), необходимо обеспечить:

до начала осуществления деятельности исполнение требований, предусмотренных в пункте 2-5.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление № 121);

использование гражданами средств индивидуальной защиты, указанных в пункте 2-5.3 постановления № 121;

соблюдение между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;

соблюдение иных санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в помещения).

3. Постановление вступает в силу с 15.06.2020, за исключением пунктов 1.13 и 1.14, вступающих в силу со дня официального опубликования постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов





Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2020 № 409

Перечень бытовых услуг населению, осуществляемых организациями (индивидуальными предпринимателями) вне зданий и помещений торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров

1. Изготовление по индивидуальному заказу и ремонт одежды, головных уборов и иных швейных, меховых, кожаных, трикотажных и текстильных изделий.

2. Изготовление по индивидуальному заказу и ремонт обуви и различных дополнений к обуви.

3. Изготовление по индивидуальному заказу ключей, кухонных ножей и иных готовых бытовых металлических изделий.

4. Ремонт и сервисное обслуживание бытовых приборов и техники.

5. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

6. Ремонт, сервисное обслуживание часов и изготовление на заказ деталей к ним.

7. Ремонт металлической галантереи и иных предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

8. Деятельность по уборке квартир и частных домов (клининговые услуги).

9. Услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.

10. Услуги по изготовлению, восстановлению, ретушированию и обработке фотографий и фотоматериалов.

11. Изготовление по индивидуальному заказу и ремонт мебели и отдельных мебельных деталей.

12. Изготовление по индивидуальному заказу и ремонт ювелирных изделий, бижутерии и иных аналогичных изделий.

13. Изготовление и ремонт изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу.







