Террористы в Сомали создали центр по борьбе с коронавирусом

Сомалийская террористическая исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ) заявила о создании на подконтрольных ей территориях центра для лечения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Центр, согласно заявлению Комитета "Аш-Шабаб" по предотвращению и лечению коронавирсуной инфекции, был открыт в городе Джилиб, примерно в 400 километрах к югу от Могадишо, столицы Сомали.

По словам террористов, открыть такой центр их сподвигла информация международных организаций здравоохранения о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в Африке.

"Аш-Шабаб" просит людей не скрывать симптомы заболевания и обращаться к ним за помощью. Центр готов даже предоставить специальный транспорт для перевозки больных.

"Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин" (Народное движение сопротивления в стране двух государств) - террористическая организация, борющаяся за власть в Сомали, а также периодически действующая на территориях соседних стран. Цель группировки - установление исламистского правления и шариата. Контролирует часть районов Сомали. Отличается жестокостью и активной террористической деятельностью.