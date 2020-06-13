Токио делает все для спасения Олимпиады

Да, количество участников предполагаемых летних Олимпийских игр 2020, которые должны пройти в японской столице в 2021-м, сокращено с 11 тысяч до 10,5. Достоверно звучит и предположение о том, что перенос Игр на год обойдется организаторам приблизительно в 12 миллиардов долларов. Но Оргкомитет летней Олимпиады делает все, чтобы она состоялась, пусть и в несколько упрощенном формате: без обычных роскошеств при проведении торжественных церемонии открытия и закрытия.

Сохранение уже построенных спортивных арен и других сооружений олимпийской инфраструктуры в полном порядке становится одной из главных забот устроителей. На днях организаторы подтвердили: 80 процентов возведенного и приготовленного для Олимпиады точно может быть использовано для проведения Игр и через год.

Некоторые сомнения возникли по поводу олимпийской деревни и гигантского пресс-центра, но и на их счет ведутся активные переговоры, дающие поводы для оптимизма. Все эти проблемы обсуждались вместе с Оргкомитетом Игр в Токио на недавнем Исполкоме МОК.

Однако со спонсорами возникли некоторые сложности. В начале местные компании активно "вложились" в Игры. Общая сумма составляет рекордные 3,3 миллиарда долларов. Теперь же энтузиазма у японских предпринимателей поубавилось. Причины понятны. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на организаторов, "никто не может по-настоящему и на 100 процентов пообещать, что Олимпийские и Паралимпийские игры в 2021 году состоятся". Напомним, что окончательное решение должно быть принято в декабре

Вот данные, взятые мною из специального исследования, проведенного японской государственно-общественной центральной телерадиокомпании NHK: "Две трети корпоративных спонсоров Игр в Токио еще не решили, будет ли они продолжать финансово поддерживать Олимпиаду-2020 еще один год. 12 процентов подтвердили свою заинтересованность".

Колебаний не беспричинны. А вдруг Игры не состоятся и в 2021 году? Ведь в таком случае они будут вообще отменены. А если все же, как все мы мечтаем, Олимпиада пройдет в новые сроки, то по логике приток своих и зарубежных зрителей из-за пандемии явно уменьшится. Сколько же проблем, надежд, сомнений…