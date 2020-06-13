Трамп отказался "решать чужие проблемы" в мире

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны, и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк.

По словам президента, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, где главной задачей солдата является решительно оборонять и защищать США от внешних врагов. "Мы заканчиваем эру бесконечных войн", - провозгласил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что "ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место". В обязанности американских войск больше не входит разрешение "древних конфликтов в далеких странах, о которых многие даже не слышали".

В то же время президент дал понять, что США не являются полицейскими этого мира. Однако враги должны знать, что при угрозе армия не будет колебаться и станет драться до победы.

По оценкам экспертов, риторика Трампа обусловлена предстоящими в ноябре президентскими выборами. Всего лишь несколько дней назад президент США ратовал за продолжение военной кампании в Афганистане, которая длится уже девятнадцать лет, а также за военное присутствие в других частях света, включая Ирак, Сирию, Иорданию, Ливан, Турцию, Египет, Филиппины, Аравийский полуостров, Косово, Восточную Африку, бассейн озера Чад и Сахельский регион.