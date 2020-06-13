Указ губернатора Тульской области от 11 июня 2020 года № 62 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения:

1) подпункт 1.5 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.5. Установить, что ограничения, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа, не распространяются на проведение:

официальных мероприятий органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления Тульской области при условии, что численность участников таких мероприятий не превышает 50 человек, использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и предварительной дезинфекции места проведения официального мероприятия;

публичных слушаний, организуемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления Тульской области, с числом участников не более 50 человек при условии обеспечения социальной дистанции между участниками, обязательного использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, обеспечения проведения предварительной дезинфекции места проведения публичных слушаний, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, в период проведения мероприятия, обеспечения термометрии всех участников публичных слушаний.";

2) подпункт 2.1 пункта 2 указа изложить в новой редакции:

"2.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по 22 июня 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции не применяется к работникам органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области, членам избирательных комиссий в Тульской области, работникам предприятий (организаций), деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

3) абзац 3 пункта 4 указа признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу с 12 июня 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







