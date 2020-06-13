В Аргентине священник обошел запрет на посещение церкви из-за карантина

Пастор евангельской церкви в Сан-Лоренцо в провинции Санта Фе нашел необычный способ провести богослужение без нарушения ограничений из-за пандемии. После карантина в Аргентине открылись бары, но не храмы, сообщает газета The Guardian.

В Аргентине в сутки регистрируется несколько сотен подтвержденных случаев коронавируса. В этой связи религиозные отправления, в которых принимают участие больше 10 человек, запрещены. При этом беспрепятственно работают магазины и бары. Пастор Даниэль Катаннео в знак протеста решил временно преобразовать храм в "бар богослужения", переодевшись вместо сутаны в костюм официанта.

"Мы стоим здесь в таком виде, с подносами в руках, поскольку это единственный способ служить Богу", - озвучил Катаннео свою идею перед паствой. А в это время помощники разносили между столиками экземпляры Библии.

Креативный пастор помимо "бара-храма" рассматривает и другие варианты богослужений в рамках карантина. Он намерен устроить на территории прилежащей к храмовому кладбищу аналог кинотеатра под открытым небом. Прихожане могли бы без количественных ограничений участвовать в службе, находясь в собственных автомобилях.