В Беларуси принят на вооружение новый радиолокационный комплекс "Роса-РБ-М"

Мобильный комплекс обнаружения маловысотных целей "Роса-РБ-М" принят на вооружение оборонным ведомством Беларуси. Военные эксперты напоминают, что во многих армиях мира именно высокоточные ракеты, способные "добираться" к цели, огибая любые рельефные преграды, стали серьезной ударной силой.

Для оперативного обнаружения подобных угроз, сообщил БЕЛТА источник в Государственном военно-промышленном комитете, и будет служить белорусская техника.

Станция, разработанная в "КБ Радар", поясняет агентство, развертывается на позиции автоматически. Высокая точность обнаружения в пределах 120 км на низких высотах позволяет обнаруживать не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Более того, уточнили ее создатели, установка способна работать, даже если противник выставляет активные и пассивные помехи.

В Вооруженные Силы РБ в текущем году уже были переданы два комплекса "Роса-РБ-М", который сконструирован на основе "кольцевой цифровой активной фазированной антенной решетки, что ставит его в один ряд с наиболее технологичными мировыми образцами", - подтвердили агентству в Госкомвоенпроме.