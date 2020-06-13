В Италии пройдут летние музыкальные фестивали

Новости

Организаторы "Оскара" внесли важные поправки в регламент 15:12
Nissan опубликовал первое фото нового X-Trail 15:00
Японские автокомпании приостановят работу заводов из-за коронавируса 14:55
Названы новые даты премьер "Матрицы 4", "Довода" и "Чудо-женщины 1984" 14:50
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова 14:42
Назван величайший герой за всю историю кинематографа 14:31
Умер создатель Ра'с аль Гула и Гидромена Деннис О'Нил 14:25
Умерла сестра и соратница Дэвида Кроненберга Дениз Кроненберг 14:15
По всей России стартовал финансовый онлайн-субботник 14:12
В апреле от коронавируса скончались 1660 человек 14:10
Ипотеку под 6,5% получили 37 тысяч заемщиков 14:09
В КБР умерли еще три человека с коронавирусом 14:00
Городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве 13:53
В больнице Орла после пожара началась прокурорская проверка 13:35
В США ракета Falcon 9 вывела в космос интернет-спутники Starlink 13:31
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая 13:10
Москва приложила максимум усилий для мирного развития Европы 13:03
В GAC рассказали подробности о доступном конкуренте Toyota Alphard 13:00
В Прикамье закрыли на карантин хирургическое отделение в горбольнице 12:59
В Беларуси принят на вооружение новый радиолокационный комплекс "Роса-РБ-М" 12:55
В Сочи обнаружили следы нефтепродуктов в реке Ира 12:54
Жители трех астраханских поселков остались без воды в 40-градусную жару 12:18
До половины месячной нормы осадков выпало за пятницу в столичном регионе 12:17
В Самарской области два человека погибли при падении самолета 12:16
МОТ: Число работающих детей может сильно возрасти из-за COVID-19 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
13.06.2020 14:33
Рубрика: Культура

В Италии пройдут летние музыкальные фестивали

Текст: Северьян Цагарейшвили
Спустя почти три месяца молчания на родине оперы - в Италии - снова начинает звучать живая музыка: первыми после карантина откроют свои двери для меломанов известнейшие музыкальные фестивали.

Возрождение театральной и концертной жизни - неотъемлемая часть выхода Италии из карантинных мер, пробуждения от долгого оцепенения, в котором вся страна жила с 9 марта. По постановлению правительства с 15 июня люди смогут посещать театры и концертные залы, но с обязательным соблюдением дистанции и всех мер безопасности. Максимальное разрешенное число зрителей в закрытом помещении составляет двести человек, а на открытом воздухе - тысяча.

Первым итальянским городом, в который официально вернется живая классическая музыка, станет Флоренция. 17 июня там стартует Флорентийский музыкальный май - прославленный фестиваль, на котором в 1933 году легендарная американская дива Роза Понселле с триумфом исполнила главную партию в опере "Весталка" Гаспаре Спонтини.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Фестиваль "Нашествие" в Тверской области не состоится

Обычно на фестивале, где блистали крупнейшие певцы двадцатого столетия, звучит опера, но в этом году художественный руководитель Зубин Мета посвятит первые семь концертов инструментальной и духовной музыке. В программе - любимые симфонические сочинения маэстро: Мета продирижирует "Трагической", "Неоконченной" и "Патетической" симфониями Франца Шуберта, двумя моцартовскими мотетами и до-мажорной мессой Гайдна, произведениями Людвига Бетховена, Антона Веберна и Альбана Берга. Традиционный для фестиваля оперный жанр появится в афише в июле: на этот месяц запланированы несколько спектаклей вердиевских "Травиаты" и "Бал-маскарада" под управлением итальянского маэстро Карло Рицци.

Вслед за Флоренцией музыка вернется в Равенну: именно там Риккардо Мути 21 июня со своим Молодежным оркестром Луиджи Керубини (Luigi Cherubini) сыграет симфоническое произведение Александра Скрябина "Размышление" и два духовных произведения Моцарта. Неслучайно на концерте выступит именно молодое поколение музыкантов: ведь именно оно наиболее сильно пострадало в финансовом плане во время пандемии.

Не обойдены вниманием и события, традиционно проходящие в формате open-air. 27 июня комической оперой "Джанни Скикки" откроется фестиваль в родном городе вериста Джакомо Пуччини - Торре Дель Лаго: все десять музыкальных событий, среди которых - постановки "Тоски" и "Мадам Баттерфляй", а также несколько концертов, состоятся на открытом воздухе. А искристая, жизнерадостная музыка итальянского Орфея Джоаккино Россини по традиции будет исполняться в его родном городе Пезаро: многие события россиниевского фестиваля, в котором примут участие такие певцы, как Хуан Диего Флорес и Ольга Перетятько, будут организованы на городской площади.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Чем запомнился книжный фестиваль "Красная площадь"- 2020

17 июля официально начинается оперный фестиваль в городе Мачерате: с 1921 года он проводится в Сферистерио - грандиозной арене на три тысячи мест, построенной в неоклассическом стиле. В афише - самые что ни на есть классические названия: моцартовский "Дон Жуан" в версии Давиде Ливерворе и вердиевский "Трубадур" в прочтении испанского режиссера Франсиско Негрина.

Что же касается знаменитого фестиваля "Арена ди Верона" в стенах грандиозного античного колизея, то он в этом году насладиться зрелищными оперными постановками меломаны не смогут.

"В сердце музыки" ("Nel cuore della Musica") - такое название дали организаторы фестивалю 2020 года, на котором поклонников музыки ждет серия концертов с участием мировых звезд - Анны Нетребко, Лео Нуччи, Юсифа Эйвазова, Барбары Фриттоли, Лука Сальси и многих других. Инаугурационный концерт, запланированный на 25 июля, - своеобразный оммаж великой итальянской белькантовой традиции, а также многочисленным жертвам коронавируса. В память тех, кто безвременно ушел в этот сложный период, 31 июля прозвучит бессмертный моцартовский "Реквием" под управлением Марко Армильято.

Культура Музыка

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
В Самарской области два человека погибли при падении самолета
МВД: в России снизилось количество преступлений
Бастрыкин велел изучить дело калининградских врачей
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии