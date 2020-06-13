В Италии пройдут летние музыкальные фестивали

Спустя почти три месяца молчания на родине оперы - в Италии - снова начинает звучать живая музыка: первыми после карантина откроют свои двери для меломанов известнейшие музыкальные фестивали.

Возрождение театральной и концертной жизни - неотъемлемая часть выхода Италии из карантинных мер, пробуждения от долгого оцепенения, в котором вся страна жила с 9 марта. По постановлению правительства с 15 июня люди смогут посещать театры и концертные залы, но с обязательным соблюдением дистанции и всех мер безопасности. Максимальное разрешенное число зрителей в закрытом помещении составляет двести человек, а на открытом воздухе - тысяча.

Первым итальянским городом, в который официально вернется живая классическая музыка, станет Флоренция. 17 июня там стартует Флорентийский музыкальный май - прославленный фестиваль, на котором в 1933 году легендарная американская дива Роза Понселле с триумфом исполнила главную партию в опере "Весталка" Гаспаре Спонтини.

Обычно на фестивале, где блистали крупнейшие певцы двадцатого столетия, звучит опера, но в этом году художественный руководитель Зубин Мета посвятит первые семь концертов инструментальной и духовной музыке. В программе - любимые симфонические сочинения маэстро: Мета продирижирует "Трагической", "Неоконченной" и "Патетической" симфониями Франца Шуберта, двумя моцартовскими мотетами и до-мажорной мессой Гайдна, произведениями Людвига Бетховена, Антона Веберна и Альбана Берга. Традиционный для фестиваля оперный жанр появится в афише в июле: на этот месяц запланированы несколько спектаклей вердиевских "Травиаты" и "Бал-маскарада" под управлением итальянского маэстро Карло Рицци.

Вслед за Флоренцией музыка вернется в Равенну: именно там Риккардо Мути 21 июня со своим Молодежным оркестром Луиджи Керубини (Luigi Cherubini) сыграет симфоническое произведение Александра Скрябина "Размышление" и два духовных произведения Моцарта. Неслучайно на концерте выступит именно молодое поколение музыкантов: ведь именно оно наиболее сильно пострадало в финансовом плане во время пандемии.

Не обойдены вниманием и события, традиционно проходящие в формате open-air. 27 июня комической оперой "Джанни Скикки" откроется фестиваль в родном городе вериста Джакомо Пуччини - Торре Дель Лаго: все десять музыкальных событий, среди которых - постановки "Тоски" и "Мадам Баттерфляй", а также несколько концертов, состоятся на открытом воздухе. А искристая, жизнерадостная музыка итальянского Орфея Джоаккино Россини по традиции будет исполняться в его родном городе Пезаро: многие события россиниевского фестиваля, в котором примут участие такие певцы, как Хуан Диего Флорес и Ольга Перетятько, будут организованы на городской площади.

17 июля официально начинается оперный фестиваль в городе Мачерате: с 1921 года он проводится в Сферистерио - грандиозной арене на три тысячи мест, построенной в неоклассическом стиле. В афише - самые что ни на есть классические названия: моцартовский "Дон Жуан" в версии Давиде Ливерворе и вердиевский "Трубадур" в прочтении испанского режиссера Франсиско Негрина.

Что же касается знаменитого фестиваля "Арена ди Верона" в стенах грандиозного античного колизея, то он в этом году насладиться зрелищными оперными постановками меломаны не смогут.

"В сердце музыки" ("Nel cuore della Musica") - такое название дали организаторы фестивалю 2020 года, на котором поклонников музыки ждет серия концертов с участием мировых звезд - Анны Нетребко, Лео Нуччи, Юсифа Эйвазова, Барбары Фриттоли, Лука Сальси и многих других. Инаугурационный концерт, запланированный на 25 июля, - своеобразный оммаж великой итальянской белькантовой традиции, а также многочисленным жертвам коронавируса. В память тех, кто безвременно ушел в этот сложный период, 31 июля прозвучит бессмертный моцартовский "Реквием" под управлением Марко Армильято.