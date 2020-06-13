В Китае начальную школу закрыли из-за новых случаев коронавируса

Власти Пекина приостановили занятия для младших классов школ после выявления за последние два дня трех новых случаев COVID-19 в столице КНР. Об этом сообщает издание Beijing News.

Кроме того, образовательная комиссия Пекина также попросила приостановить курсы и групповые занятия вне школы. Приостановка учебы коснулась более чем 1,5 миллиона учащихся.

Ожидается, что занятия в начальных школах будут возобновлены с 15 июня. В связи с этим власти еще раз отметили, что экзамены будут проводиться в школах в строгом соответствии с правилами профилактики распространения инфекционных заболеваний.