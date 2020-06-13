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13.06.2020 18:16
Рубрика: В мире

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Текст: Александр Саможнев

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. Для разгона манифестации полиция применила слезоточивый газ.

Фото: REUTERS/Dustin Chambers
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В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек. Колонна двинулась к опере Гарнье, но вскоре движение было блокировано. Затем люди в черном, в числе которых были в основном молодые мужчины, стали бросать в полицейских бутылки, емкости с краской и другой мусор. Некоторые из них громили витрины мобильных операторов, передает РИА Новости.

В Париже бурно отреагировали на гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. На улицы столицы 2 июня вышло около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Провести несанкционированный марш потребовали сторонники Адамы Траоре, 24-летнего темнокожего мужчины, скончавшегося в 2016 году в заключении в полиции под Парижем, чье дело было вновь возбуждено после убийства Джорджа Флойда в США.

В мире Европа Франция Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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