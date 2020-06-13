Новости

В больнице Орла после пожара началась прокурорская проверка 13:35
В США ракета Falcon 9 вывела в космос интернет-спутники Starlink 13:31
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая 13:10
Москва приложила максимум усилий для мирного развития Европы 13:03
В GAC рассказали подробности о доступном конкуренте Toyota Alphard 13:00
В Прикамье закрыли на карантин хирургическое отделение в горбольнице 12:59
В Беларуси принят на вооружение новый радиолокационный комплекс "Роса-РБ-М" 12:55
В Сочи обнаружили следы нефтепродуктов в реке Ира 12:54
Жители трех астраханских поселков остались без воды в 40-градусную жару 12:18
До половины месячной нормы осадков выпало за пятницу в столичном регионе 12:17
В Самарской области два человека погибли при падении самолета 12:16
МОТ: Число работающих детей может сильно возрасти из-за COVID-19 12:00
В больнице Орла загорелся рентгенкабинет 11:55
В Екатеринбурге полиция задержала мигрантов, нападавших на прохожих 11:42
В Москве более 85% вновь выявленных случаев коронавируса у людей младше 65 лет 11:41
Омского студента будут судить за поддержку терроризма 11:37
Нурмагомедов и Гэтжи проведут бой на "бойцовском острове" в ОАЭ 11:20
Пожар на французской атомной подлодке обошелся без жертв 11:16
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газохранилище 11:13
Под наблюдением из-за коронавируса в РФ находится 322 тысячи человек 11:07
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила 10:53
МВД: В мае выявлено 12 преступлений, связанных с распространением фейков 10:51
Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке 10:47
В Ялтинском заповеднике нашли закладку для поджога леса 10:47
Наталья Сергунина: С 16 июня павильоны ВДНХ откроются для посетителей 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
13.06.2020 13:31
Рубрика: В мире

В США ракета Falcon 9 вывела в космос интернет-спутники Starlink

Текст: Александр Саможнев

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 58 интернет-спутниками Starlink. Старт был дан в 5.21 по времени Восточного побережья США (12.21 мск.) с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию события провела компания SpaceX.

Это девятая партия спутников Starlink, выводимая на орбиту, и третий полет для первой ступени Falcon 9, которая должна вновь совершить посадку на плавучую баржу в Атлантике вскоре после запуска.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

По технологии SpaceX, приблизительно через 26 минут после старта спутники будут доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 километров. Затем на собственной тяге они поднимаются на более высокую орбиту для тестирования и после этого переходят на рабочую орбиту на высоте около 550 километров.

Предыдущий запуск спутников Starlink состоялся 3 июня. Это был восьмой запуск по программе Starlink, которая предусматривает вывод в космос 12 тысяч спутников для обеспечения широкополосного интернета. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Между тем армия США подписала трехлетнее соглашение с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска о сотрудничестве в рамках проекта Starlink. Пентагон изучает возможности использования спутниковой широкополосной связи в военных целях, сообщает портал SpaceNews.

В мире США

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
В Самарской области два человека погибли при падении самолета
МВД: в России снизилось количество преступлений
Бастрыкин велел изучить дело калининградских врачей
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии