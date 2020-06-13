В США ракета Falcon 9 вывела в космос интернет-спутники Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 58 интернет-спутниками Starlink. Старт был дан в 5.21 по времени Восточного побережья США (12.21 мск.) с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию события провела компания SpaceX.

Это девятая партия спутников Starlink, выводимая на орбиту, и третий полет для первой ступени Falcon 9, которая должна вновь совершить посадку на плавучую баржу в Атлантике вскоре после запуска.

По технологии SpaceX, приблизительно через 26 минут после старта спутники будут доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 километров. Затем на собственной тяге они поднимаются на более высокую орбиту для тестирования и после этого переходят на рабочую орбиту на высоте около 550 километров.

Предыдущий запуск спутников Starlink состоялся 3 июня. Это был восьмой запуск по программе Starlink, которая предусматривает вывод в космос 12 тысяч спутников для обеспечения широкополосного интернета. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Между тем армия США подписала трехлетнее соглашение с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска о сотрудничестве в рамках проекта Starlink. Пентагон изучает возможности использования спутниковой широкополосной связи в военных целях, сообщает портал SpaceNews.