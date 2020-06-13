В Техасе восемь человек ранены при стрельбе на парковке

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на парковке у бара в городе Сан-Антонио в Техасе, сообщает газета The New York Times.

По данным полиции, стрелок был в компании людей, которых не пустили в бар из-за сильного опьянения. После этого один из мужчин отошел к своей машине, достал винтовку из багажника и открыл огонь.

В результате, пострадали пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года. Шеф полиции Сан Антонио Уильям МакМанус охарактеризовал их состояние как стабильное. Они сами добрались до госпиталя. В настоящее время стражи порядка ведут розыск виновника инцидента.