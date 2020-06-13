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13.06.2020 07:00
Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали, нужно ли в России сохранять режим удаленной работы

Текст: Ольга Игнатова
Из 54 стран-членов Европейского региона ВОЗ 49 ослабляют или снимают ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, рассказала "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

В то же время, подчеркнула она, страны планируют обеспечить достаточные возможности для выявления, отслеживания контактов, а также для лечения и изоляции тех, кто в этом нуждается. Есть уверенность, что и медицинские услуги, необходимые для решения других задач здравоохранения, будут восстановлены. Но смягчение мер не означает, что вирус исчез из популяции.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты, поощрять безопасные методы гигиены и респираторный этикет; защищать работников здравоохранения и сохранять готовность системы здравоохранения к новым вызовам", - отметила Вуйнович.

По ее словам, то, как данные меры будут применяться, и определит, как будет развиваться эпидемия дальше, и ждут ли нас новые волны. "Мы ожидаем наблюдать продолжение применения превосходного сочетания мер, готовности и возможностей, которые Россия использовала до сих пор, включая адаптацию и гибкость в зависимости от развития ситуации", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Говоря о том, можно ли уже всем возвращаться на рабочие места, или работодателям лучше сохранять удаленный режим для своих сотрудников, Вуйнович отметила, что режимы возвращения на рабочие места относятся к компетенции национальных и местных органов власти, а также работодателей.

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"Если говорить о базовых рекомендациях по возвращению, то очень важно регулярно протирать все рабочие поверхности дезинфицирующим средством, часто мыть или дезинфицировать руки, причем как работникам, так и клиентам; соблюдать физическую дистанцию; сократить количество совещаний с личным присутствием и использовать возможности дистанционной работы; сократить количество командировок; ежедневно измерять температуру у сотрудников; предоставлять сотрудникам достоверную информацию по COVID-19 и поощрять соблюдение ими мер предосторожности", - добавила Вуйнович.

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