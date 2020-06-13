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13.06.2020 17:17
Рубрика: Экономика

В закон о виноделии хотят добавить бренди и коньяк

Текст: Татьяна Карабут
Закон о виноградарстве и виноделии предлагается распространить также на бренди, коньяк, виноградную водку. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Закон о виноградарстве и виноделии вступает в силу 26 июня. Но в этом виде он регулирует только производство вина. Получается, что при производстве другой винодельческой продукции (бренди, коньяк, виноградная водка) можно использовать другие технологии и требования, в отношении такой продукции действует другая система контроля, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, производители винограда будут больше заинтересованы в его переработке на коньячные дистиляты или виноградосодержащие напитки.

Фото: Владимир Аносов
Вино из импортного сырья станет винным напитком

Развитие отрасли возможно, только если обеспечить "неразрывность регулирования производства винограда и винодельческой продукции", говорится в документе.

В законопроекте вводятся такие понятия как ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья (произведенная не менее чем на 75 процентов из вина, крепленого вина или виноградного сусла с долей этилового спирта 14,5-20 процентов), безалкогольное вино (содержит не более 0,5 процента этилового спирта), бренди (с долей этилового спирта не менее 37,5 процента) и другие.

Кроме того, законопроектом предлагается продлить льготный переходный период, позволяющий производителям вина добавлять в продукцию к готовому вину отечественное сусло не более 7% от общего объема (за исключением вин защищенных географических указаний и защищенных наименований мест происхождения) с трех до семи лет.

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Напомним, в законе о виноградарстве и виноделии закреплены правила производства винодельческой продукции. Это повысит качество винного ассортимента, уверены в Минсельхозе. Закон устанавливает контроль всех процессов производства "от лозы до бутылки". И это защитит потребителей от недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, считают в министерстве. Также в документе прописаны требования к маркировке и правилам розничной продажи. На этикетке должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая. Закон запрещает использовать земли под виноградниками для других целей.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Законопроекты и комментарии

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