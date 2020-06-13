Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву

На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Уже во вторник, 16 июня, столбики термометров поднимутся до отметки "+30 градусов". "Опять двадцать пять, можно сказать. Температура выше нормы на 4 градуса", - подчеркнул специалист. В столице России температурный фон будет в диапазоне 25-30 градусов тепла. Так же жарко будет в среду и четверг.

А вот в ближайшие два дня в столице из-за арктического вторжения воздух прогреется максимум до +20 градусов, что ниже нормы на два градуса. Это будут аномально холодные выходные, сказал Вильфанд.