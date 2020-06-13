Власти РФ обсудили антикризисный план с членами РСПП

12 июня в онлайн-формате состоялась встреча первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Темой обсуждения стал Общенациональный план восстановления экономики, который поручил доработать президент Владимир Путин.

В ходе беседы Андрей Белоусов обсудил с представителями бизнеса ряд вопросов, которые требуют особого внимания. Перенос убытков 2020 года, выдача кредитов на оборотные средства, а также законодательство в различных сферах.

Так, например, участники встречи отметили, что из-за COVID-19 бизнес столкнулся с правовой дилеммой, которая касается смешанной формы работы и обучения.

Важность корректировки законодательства в этой области объяснил президент "Норникеля" Владимир Потанин: "Система отношений, когда люди работают дома, но какое-то количество времени проводят в офисе, никак не отрегулирована. То же самое касается образования. Мы столкнулись с ситуацией, когда родителям была предоставлена возможность выбора - отправлять детей в школу или заниматься удаленно. Хорошо бы такого рода законодательные вопросы были отработаны", - сказал Владимир Потанин.

Кроме того, глава "Норникеля" напомнил первому вице-премьеру про законопроект "О цифровых финансовых активах", который РСПП еще в апреле просил поддержать премьер-министра Мишустина. Цифровые технологии "носят трансграничный характер и менее уязвимы", что особенно актуально на фоне коронавируса, отметил Потанин.

Андрей Белоусов согласился с этой аргументацией и подтвердил, что "нужно быстрее внедрять цифровые технологии и снимать все регуляторные ограничения".

"Чтобы получить хорошие условия для продвижения российских товаров и услуг на зарубежные рынки, нужно использовать такого рода технологии и marketplace, так как они обладают высокой проникающей способностью, их сложнее заблокировать. Страна, где будет наиболее эффективное регулирование такого рода платформ, получит дополнительный импульс для проникновения на рынки, которые до этого были для нее закрыты", - добавил президент "Норникеля". Он заверил, что скорейшее принятие закона о цифровых активах поможет пострадавшей деловой активности восстановиться от пандемии.

Нужно отметить, что и во время распространения коронавирусной инфекции "Норникель" много помогал нуждающимся. Людям и организациям. На обеспечение социальной стабильности в регионах присутствия компании было потрачено 10,5 млрд рублей (закуплено медоборудование для больниц, предоставлены кредитные и арендные каникулы предпринимателям). Еще 1 миллиард на поддержку НКО Владимир Потанин выделил из личных средств.

Еще одним предложением, связанным с законодательством РФ, стало изменение организации процесса банкротства.

Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман заявил: "У текущего закона есть ряд недостатков". РСПП выразил желание, чтобы в процессе банкротства принимали участие компании, которые обладают финансовыми ресурсами, чтобы отвечать за потенциальные нарушения или злоупотребления.

Белоусов заверил, что власти осознают несовершенство нынешнего законодательства, а потому готовят принципиально новое.

Также при обсуждении антикризисного плана с Андреем Белоусовым не осталась без внимания и просьба бизнеса о смягчении критериев для выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств.

Глава РСПП Александр Шохин призвал правительство изменить практику по предоставлению субсидий, на что первый вице-премьер ответил, что тема обязательно будет проработана.

"Мы заинтересованы в том, чтобы кредиты получили в первую очередь предприятия, находящиеся в "красной зоне", в том числе в наиболее пострадавших отраслях", - сказал Белоусов. "Тот критерий, который мы установили, 30%-ное падение выручки за второй квартал, он слишком жесткий", - добавил он.

Также первый вице-премьер не исключил возможности переноса убытков 2020 года на будущие периоды, одновременно признав сложность, связанную с текущими дефицитами региональных бюджетов.