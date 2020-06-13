Высказывания Майкла Помпео далеки от истины

Вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом "религиозной свободы" уже стало привычным методом американского правительства в проведении политики гегемонизма.

Подобные Помпео политиканы также пытались привлечь небольшую группу последователей, чтобы создать так называемый "международный союз религиозной свободы". Ответственное лицо крупнейшей мусульманской организации Индонезии открыто выразил поддержку политики китайского правительства, проведенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, считая, что обвинения некоторых западных стран в адрес Китая исходят из политических целей, не отвечают фактам.

В течение длительного времени в США не прекращаются серьезные религиозные конфликты и дискриминация, особенно налицо нетерпимость к иудаизму и исламу, которая продолжает усиливаться. Согласно результатам исследования, обнародованным Исследовательским центром Пью в марте прошлого года, 82 процента респондентов считают, что мусульмане сталкиваются с дискриминацией в США, 64 процента считают, что евреи подвергаются дискриминации. Согласно отчету, опубликованному Федеральным бюро расследований, из всех преступлений на почве ненависти в стране в 2018 году 20,2 процента правонарушений были совершены на почве религиозной ненависти.

Какова ситуация со свободой вероисповедания в Китае? Всем известно, что уважение и защита свободы вероисповедания является одной из основ государственной политики Китая. Согласно статистическим данным, в настоящее время в Китае насчитывается около 200 миллионов верующих, более 380 тысяч священнослужителей, около 5500 религиозных организаций и более 140 тысяч религиозных сфер деятельности, зарегистрированных в соответствии с законом.

В настоящее время в Синьцзяне насчитывается более 28 тысяч религиозных объектов почти с 30 тысячами религиозных преподавателей, и в среднем 530 мусульман владеют одной мечетью. Напротив, число мечетей в Соединенных Штатах составляет менее одной десятой части действующих в Синьцзяне.

В октябре прошлого года, когда Генеральная Ассамблея ООН рассматривала вопросы прав человека, 54 страны оценили эффективность антитеррористических и антиэкстремистских мер в Синьцзяне и считали, что эти меры эффективно защищали основные права представителей всех национальностей, проживающих в регионе. До настоящего времени Синьцзян посетили более 1000 дипломатов из различных стран, официальных лиц международных организаций, журналистов и религиозных лидеров. Они свидетельствуют: то, что они видят и слышат в Синьцзяне, совершенно отличается от того, что описывают западные СМИ.

Из-за пандемии коронавируса в США уже погибли более 110 тысяч человек, к тому же по всей стране идет волна протестов против расовой дискриминации. Это показывает, что Соединенные Штаты впадают в огромную гуманитарную катастрофу, и виноваты в этом такие американские политики, как Майкл Помпео.