За сутки в России подтверждено 8706 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как отмечает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 34,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 1493
- Московская область 725
- Санкт-Петербург 262
- Свердловская область 245
- Воронежская область 228
- Нижегородская область 218
- Ханты-Мансийский АО 183
- Красноярский край 169
- Иркутская область 163
- Ростовская область 162
- Республика Коми 156
- Ульяновская область 150
- Самарская область 146
- Ямало-Ненецкий АО 125
- Челябинская область 120
- Саратовская область 118
- Архангельская область 113
- Волгоградская область 109
- Новосибирская область 108
- Смоленская область 103
- Республика Тыва 101
- Псковская область 100
- Пензенская область 99
- Тульская область 98
- Республика Дагестан 96
- Брянская область 95
- Ивановская область 95
- Карачаево-Черкесская Республика 89
- Калужская область 88
- Ставропольский край 85
- Омская область 85
- Приморский край 85
- Курская область 83
- Орловская область 81
- Тверская область 81
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Краснодарский край 78
- Чувашская Республика 78
- Белгородская область 77
- Пермский край 74
- Мурманская область 71
- Республика Башкортостан 70
- Республика Саха (Якутия) 70
- Хабаровский край 69
- Кемеровская область 68
- Алтайский край 67
- Забайкальский край 66
- Тамбовская область 64
- Владимирская область 63
- Оренбургская область 62
- Липецкая область 59
- Амурская область 59
- Республика Мордовия 58
- Ярославская область 57
- Рязанская область 56
- Ленинградская область 53
- Новгородская область 50
- Тюменская область 50
- Камчатский край 49
- Республика Марий Эл 48
- Томская область 48
- Республика Татарстан 45
- Астраханская область 44
- Костромская область 43
- Калининградская область 43
- Республика Бурятия 43
- Республика Ингушетия 40
- Республика Северная Осетия 36
- Вологодская область 33
- Республика Хакасия 33
- Республика Карелия 30
- Кировская область 29
- Республика Адыгея 27
- Магаданская область 27
- Чеченская Республика 23
- Республика Алтай 23
- Удмуртская Республика 20
- Сахалинская область 15
- Республика Калмыкия 14
- Курганская область 14
- Чукотский АО 9
- Республика Крым 7
- Еврейская АО 4
- г.Севастополь 2
Всего в России зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки подтверждено 114 летальных случаев:
- Белгородская область 1
- Владимирская область 1
- Московская область 12
- Рязанская область 1
- Смоленская область 2
- Москва 44
- Псковская область 3
- Санкт-Петербург 8
- Краснодарский край 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 1
- Республика Дагестан 4
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Ставропольский край 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 2
- Нижегородская область 6
- Пензенская область 2
- Самарская область 3
- Саратовская область 1
- Свердловская область 2
- Ханты-Мансийский АО 2
- Челябинская область 3
- Новосибирская область 3
За весь период пандемии по России умерли 6 829 человек.
За сутки из стационаров выписан 5 271 выздоровевший:
- Белгородская область 21
- Брянская область 88
- Владимирская область 54
- Воронежская область 9
- Ивановская область 3
- Калужская область 14
- Костромская область 7
- Курская область 14
- Липецкая область 60
- Московская область 779
- Орловская область 8
- Рязанская область 18
- Смоленская область 20
- Тамбовская область 35
- Тверская область 8
- Тульская область 49
- Ярославская область 1
- Москва 1534
- Республика Коми 5
- Архангельская область 15
- Вологодская область 55
- Калининградская область 3
- Ленинградская область 50
- Мурманская область 6
- Новгородская область 10
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 285
- Республика Адыгея 44
- Республика Калмыкия 28
- Республика Крым 4
- Краснодарский край 25
- Астраханская область 79
- Волгоградская область 7
- Ростовская область 44
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 22
- Республика Ингушетия 263
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 14
- Республика Башкортостан 80
- Республика Марий Эл 61
- Республика Мордовия 24
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 75
- Пермский край 16
- Кировская область 100
- Нижегородская область 53
- Оренбургская область 21
- Пензенская область 27
- Самарская область 106
- Саратовская область 34
- Ульяновская область 12
- Курганская область 2
- Свердловская область 109
- Тюменская область 12
- Ханты-Мансийский АО 147
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Челябинская область 122
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 5
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 38
- Красноярский край 35
- Иркутская область 22
- Кемеровская область 24
- Новосибирская область 143
- Омская область 24
- Томская область 12
- Республика Бурятия 55
- Республика Саха (Якутия) 75
- Забайкальский край 33
- Камчатский край 2
- Приморский край 28
- Амурская область 5
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 12
- Сахалинская область 27
- Еврейская автономная область 1
- Чукотский автономный округ 7
За весь период пандемии из стационаров выписали в России - 274 641 выздоровевших.