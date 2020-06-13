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13.06.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8706 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8706 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как отмечает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 34,1% - без клинических проявлений.
Биолог напомнила о рисках при бессимптомном течении COVID-19

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва 1493
  2. Московская область 725
  3. Санкт-Петербург 262
  4. Свердловская область 245
  5. Воронежская область 228
  6. Нижегородская область 218
  7. Ханты-Мансийский АО 183
  8. Красноярский край 169
  9. Иркутская область 163
  10. Ростовская область 162
  11. Республика Коми 156
  12. Ульяновская область 150
  13. Самарская область 146
  14. Ямало-Ненецкий АО 125
  15. Челябинская область 120
  16. Саратовская область 118
  17. Архангельская область 113
  18. Волгоградская область 109
  19. Новосибирская область 108
  20. Смоленская область 103
  21. Республика Тыва 101
  22. Псковская область 100
  23. Пензенская область 99
  24. Тульская область 98
  25. Республика Дагестан 96
  26. Брянская область 95
  27. Ивановская область 95
  28. Карачаево-Черкесская Республика 89
  29. Калужская область 88
  30. Ставропольский край 85
  31. Омская область 85
  32. Приморский край 85
  33. Курская область 83
  34. Орловская область 81
  35. Тверская область 81
  36. Кабардино-Балкарская Республика 81
  37. Краснодарский край 78
  38. Чувашская Республика 78
  39. Белгородская область 77
  40. Пермский край 74
  41. Мурманская область 71
  42. Республика Башкортостан 70
  43. Республика Саха (Якутия) 70
  44. Хабаровский край 69
  45. Кемеровская область 68
  46. Алтайский край 67
  47. Забайкальский край 66
  48. Тамбовская область 64
  49. Владимирская область 63
  50. Оренбургская область 62
  51. Липецкая область 59
  52. Амурская область 59
  53. Республика Мордовия 58
  54. Ярославская область 57
  55. Рязанская область 56
  56. Ленинградская область 53
  57. Новгородская область 50
  58. Тюменская область 50
  59. Камчатский край 49
  60. Республика Марий Эл 48
  61. Томская область 48
  62. Республика Татарстан 45
  63. Астраханская область 44
  64. Костромская область 43
  65. Калининградская область 43
  66. Республика Бурятия 43
  67. Республика Ингушетия 40
  68. Республика Северная Осетия 36
  69. Вологодская область 33
  70. Республика Хакасия 33
  71. Республика Карелия 30
  72. Кировская область 29
  73. Республика Адыгея 27
  74. Магаданская область 27
  75. Чеченская Республика 23
  76. Республика Алтай 23
  77. Удмуртская Республика 20
  78. Сахалинская область 15
  79. Республика Калмыкия 14
  80. Курганская область 14
  81. Чукотский АО 9
  82. Республика Крым 7
  83. Еврейская АО 4
  84. г.Севастополь 2
Мурашко: Жара не снижает активность коронавируса

Всего в России зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 114 летальных случаев:

  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 1
  • Московская область 12
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 2
  • Москва 44
  • Псковская область 3
  • Санкт-Петербург 8
  • Краснодарский край 1
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 1
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Ставропольский край 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 6
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 2
  • Ханты-Мансийский АО 2
  • Челябинская область 3
  • Новосибирская область 3
Фото: iStock
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За весь период пандемии по России умерли 6 829 человек.

За сутки из стационаров выписан 5 271 выздоровевший:

  • Белгородская область 21
  • Брянская область 88
  • Владимирская область 54
  • Воронежская область 9
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 14
  • Костромская область 7
  • Курская область 14
  • Липецкая область 60
  • Московская область 779
  • Орловская область 8
  • Рязанская область 18
  • Смоленская область 20
  • Тамбовская область 35
  • Тверская область 8
  • Тульская область 49
  • Ярославская область 1
  • Москва 1534
  • Республика Коми 5
  • Архангельская область 15
  • Вологодская область 55
  • Калининградская область 3
  • Ленинградская область 50
  • Мурманская область 6
  • Новгородская область 10
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 285
  • Республика Адыгея 44
  • Республика Калмыкия 28
  • Республика Крым 4
  • Краснодарский край 25
  • Астраханская область 79
  • Волгоградская область 7
  • Ростовская область 44
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 22
  • Республика Ингушетия 263
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 14
  • Республика Башкортостан 80
  • Республика Марий Эл 61
  • Республика Мордовия 24
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Чувашия 75
  • Пермский край 16
  • Кировская область 100
  • Нижегородская область 53
  • Оренбургская область 21
  • Пензенская область 27
  • Самарская область 106
  • Саратовская область 34
  • Ульяновская область 12
  • Курганская область 2
  • Свердловская область 109
  • Тюменская область 12
  • Ханты-Мансийский АО 147
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Челябинская область 122
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 5
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 38
  • Красноярский край 35
  • Иркутская область 22
  • Кемеровская область 24
  • Новосибирская область 143
  • Омская область 24
  • Томская область 12
  • Республика Бурятия 55
  • Республика Саха (Якутия) 75
  • Забайкальский край 33
  • Камчатский край 2
  • Приморский край 28
  • Амурская область 5
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 12
  • Сахалинская область 27
  • Еврейская автономная область 1
  • Чукотский автономный округ 7

За весь период пандемии из стационаров выписали в России - 274 641 выздоровевших.

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