За сутки в России подтверждено 8706 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как отмечает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 34,1% - без клинических проявлений.

Биолог напомнила о рисках при бессимптомном течении COVID-19 Распределение по субъектам такое: Москва 1493 Московская область 725 Санкт-Петербург 262 Свердловская область 245 Воронежская область 228 Нижегородская область 218 Ханты-Мансийский АО 183 Красноярский край 169 Иркутская область 163 Ростовская область 162 Республика Коми 156 Ульяновская область 150 Самарская область 146 Ямало-Ненецкий АО 125 Челябинская область 120 Саратовская область 118 Архангельская область 113 Волгоградская область 109 Новосибирская область 108 Смоленская область 103 Республика Тыва 101 Псковская область 100 Пензенская область 99 Тульская область 98 Республика Дагестан 96 Брянская область 95 Ивановская область 95 Карачаево-Черкесская Республика 89 Калужская область 88 Ставропольский край 85 Омская область 85 Приморский край 85 Курская область 83 Орловская область 81 Тверская область 81 Кабардино-Балкарская Республика 81 Краснодарский край 78 Чувашская Республика 78 Белгородская область 77 Пермский край 74 Мурманская область 71 Республика Башкортостан 70 Республика Саха (Якутия) 70 Хабаровский край 69 Кемеровская область 68 Алтайский край 67 Забайкальский край 66 Тамбовская область 64 Владимирская область 63 Оренбургская область 62 Липецкая область 59 Амурская область 59 Республика Мордовия 58 Ярославская область 57 Рязанская область 56 Ленинградская область 53 Новгородская область 50 Тюменская область 50 Камчатский край 49 Республика Марий Эл 48 Томская область 48 Республика Татарстан 45 Астраханская область 44 Костромская область 43 Калининградская область 43 Республика Бурятия 43 Республика Ингушетия 40 Республика Северная Осетия 36 Вологодская область 33 Республика Хакасия 33 Республика Карелия 30 Кировская область 29 Республика Адыгея 27 Магаданская область 27 Чеченская Республика 23 Республика Алтай 23 Удмуртская Республика 20 Сахалинская область 15 Республика Калмыкия 14 Курганская область 14 Чукотский АО 9 Республика Крым 7 Еврейская АО 4 г.Севастополь 2 Мурашко: Жара не снижает активность коронавируса Всего в России зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки подтверждено 114 летальных случаев: Белгородская область 1

Владимирская область 1

Московская область 12

Рязанская область 1

Смоленская область 2

Москва 44

Псковская область 3

Санкт-Петербург 8

Краснодарский край 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 1

Республика Дагестан 4

Республика Северная Осетия - Алания 8

Ставропольский край 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 2

Нижегородская область 6

Пензенская область 2

Самарская область 3

Саратовская область 1

Свердловская область 2

Ханты-Мансийский АО 2

Челябинская область 3

Новосибирская область 3 Врач оценил исследование о новом симптоме коронавируса За весь период пандемии по России умерли 6 829 человек. За сутки из стационаров выписан 5 271 выздоровевший: Белгородская область 21

Брянская область 88

Владимирская область 54

Воронежская область 9

Ивановская область 3

Калужская область 14

Костромская область 7

Курская область 14

Липецкая область 60

Московская область 779

Орловская область 8

Рязанская область 18

Смоленская область 20

Тамбовская область 35

Тверская область 8

Тульская область 49

Ярославская область 1

Москва 1534

Республика Коми 5

Архангельская область 15

Вологодская область 55

Калининградская область 3

Ленинградская область 50

Мурманская область 6

Новгородская область 10

Псковская область 1

Санкт-Петербург 285

Республика Адыгея 44

Республика Калмыкия 28

Республика Крым 4

Краснодарский край 25

Астраханская область 79

Волгоградская область 7

Ростовская область 44

Севастополь 1

Республика Дагестан 22

Республика Ингушетия 263

Кабардино-Балкарская Республика 12

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 4

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 14

Республика Башкортостан 80

Республика Марий Эл 61

Республика Мордовия 24

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 6

Республика Чувашия 75

Пермский край 16

Кировская область 100

Нижегородская область 53

Оренбургская область 21

Пензенская область 27

Самарская область 106

Саратовская область 34

Ульяновская область 12

Курганская область 2

Свердловская область 109

Тюменская область 12

Ханты-Мансийский АО 147

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Челябинская область 122

Республика Алтай 2

Республика Тыва 5

Республика Хакасия 3

Алтайский край 38

Красноярский край 35

Иркутская область 22

Кемеровская область 24

Новосибирская область 143

Омская область 24

Томская область 12

Республика Бурятия 55

Республика Саха (Якутия) 75

Забайкальский край 33

Камчатский край 2

Приморский край 28

Амурская область 5

Магаданская область 2

Хабаровский край 12

Сахалинская область 27

Еврейская автономная область 1

Чукотский автономный округ 7 За весь период пандемии из стационаров выписали в России - 274 641 выздоровевших.