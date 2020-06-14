Новость минувшей недели: американская спутниковая и кабельная сеть HBO (Home Box Office) временно убрала из открытого доступа фильм 1939 года режиссера Виктора Флеминга по роману Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", который считается классикой мирового кино. Причина: фильм пропагандирует расизм в отношении чернокожих, а это, ввиду нынешней ситуации в США, связанной с убийством белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшими за этим массовыми протестами не только в США, но в Европе, опасно и неправильно.

Можно и так сказать: подумаешь, какая-то одна частная компания наложила временный запрет на одну экранизацию одного романа. Но HBO не "какая-то компания". Ее аудитория только в одних США насчитывает 40 млн подписчиков. Она осуществляет вещание более чем в 50 странах мира. HBO - лидер в создании лучших и самых известных сериалов последнего времени, в ее послужном списке "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Мир Дикого Запада", "Молодой Папа", "Чернобыль" и многие другие сериалы, имевшие огромный успех в том числе и в России. А с другой стороны, именно в нашей стране особенно любимы и великий роман Митчелл, и его экранизация с несравненной Вивьен Ли в роли Скарлетт.

Но и на родине успех фильма был ошеломительный - 10 "Оскаров", билетов в кинотеатры было продано больше, чем на любой другой голливудский фильм.

Что же изменилось за эти 80 лет? Фильм или роман стали хуже? Или, действительно, они, как пишет на портале "Медуза" Галина Юзефович, в нынешнем "политкорректном" мире "смотрятся диковато"?

На самом деле цензура сегодня, как правило, дает обратный эффект. На следующий день после запрета картины "Унесенные ветром" в сети HBO ее же востребованность на "Амазоне" взлетела на самую верхушку рейтинга продаж. Не сомневаюсь, что и российский зритель, который следит за мировыми культурными новостями, отреагирует на этот запрет таким же образом. Так что ни фильм, ни роман не пострадают.

Роман Маргарет Митчелл во многом аукается с нашими великими романами о Гражданской войне - "Тихим Доном" и "Белой гвардией"

Российские кинодеятели уже отозвались на эту новость выступлением Юрия Грымова. "Понятно, в чьих головах родилась эта бредовая идея. Ее авторы - политические... (нецензурное слово), которым плевать на все и всех, когда разговор заходит о главном: о власти. Эти людишки способны продать все: культуру, историю, собственные взгляды - хоть в розницу, хоть оптом".

Собственно, мне нечего добавить к этим словам. Тенденция навязать принципы политкорректности и "правильного" подхода к истории произведениям искусства, к тому же созданным почти век тому назад, смотрится куда более "дико", говоря словами Юзефович, чем сами эти произведения. А что нам делать с великим романом Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна", где в одном из первых абзацев слово nigger в разных вариациях присутствует семь раз? Сегодня "подсудной" оказалась Маргарет Митчелл с ее безусловной любовью к старым добрым традициям американского, да, рабовладельческого Юга, но завтра под такой же запрет может попасть и другой великий литературный "южанин" Уильям Фолкнер с романами "Авессалом, Авессалом!" и "Непобежденные". И не дойдет ли дело до того, что его посмертно лишат Нобелевской премии по литературе за все тот же пресловутый "расизм"?

В статье Галины Юзефович на "Медузе" есть одна очень верная мысль. С какой стати мы стали рассматривать произведения искусства, к тому же, повторяю, написанные в прошлом, как некий современный продукт, который "не нравится", скажем, определенной части мирового населения? "Искусство в наше время осмысляется как оружие прямого и непосредственного эмоционального воздействия, а такие важные механизмы... как осмысление и анализ остаются за бортом".

Но в таком случае мне не понятна ее радость в связи с решением HBO вернуть фильм на его законное место, сопроводив его "обсуждением политического контекста и порицанием определенных моментов, присутствующих в фильме".

На мой-то взгляд, это еще хуже, чем цензура. Это попытка превратить сложное и безусловно неоднозначное произведение великой "южной" американской литературной школы в некий аптечный товар, который нуждается в сопроводительной инструкции. Интересно, как это будет выглядеть? Напомню, что в советские времена, которые считаются кошмарным коммунистическим прошлым, произведения русской и мировой классики сопровождались именно такими идеологическими предисловиями-инструкциями. Ведь эти произведения писались в то время, когда марксизм-ленинизм еще не расставил все точки над i. Сегодня именно эти предисловия смотрятся дико, в отличие от самих мировых шедевров. В США хотят повторить наш славный опыт? Добро пожаловать!

Это попытка превратить сложное и неоднозначное произведение в аптечный товар, который нуждается в сопроводительной инструкции

И последнее. Роман Маргарет Митчелл во многом аукается с нашими великими романами о Гражданской войне - "Тихим Доном" и "Белой гвардией". Во всех трех произведениях авторы безусловно понимают, что дорогая их сердцу цивилизация обречена. Ход истории неумолим. Южная американская "аграрная" аристократия была точно так же обречена на поражение, как наше казачество и Белое движение. Но задача искусства вовсе не в том, чтобы делать правильные исторические выводы, к чему их постоянно призывают политические резонеры, как правило, проходимцы.

У него другие задачи.