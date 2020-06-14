Беглый болгарский бизнесмен создаст собственную политическую партию

Бизнесмен Васил Божков, бежавший из Болгарии в ОАЭ из-за обвинения в 18 преступлениях, объявил о создании собственной партии. Ранее предприниматель запустил голосование о целесообразности реализации такого политического проекта на своей странице в Facebook.

В своем сообщении в профиле социальной сети Божков заявил о намерении противостоять действующему правительству Болгарии. "Благодарю вас за участие в голосовании, - написал бизнесмен. - Результаты показывают необходимость остановить хунту и призвать ее к ответственности за свои действия и бездействие".

Ранее предприниматель опубликовал переписку, которая якобы изобличает коррумпированность властей республики. "Я знаю, что вы ожидаете больше доказательств, - отметил Божков. - Поэтому я предоставлю доказательства там, где ими не пренебрегут, где они не будут уничтожены или скрыты".

Среди основных "мишеней" бизнесмена фигурируют глава правительства республики Бойко Борисов и министр финансов Владислав Горанов.

По слова Божкова, созданием политического проекта под названием "Болгарское Лето" он займется с завтрашнего дня.