"БелАЗ" поставил два новых 240-тонных самосвала на Урал

Чтобы преодолеть расстояние между белоруской столицей и самым молодым уральским городом Качканар, утверждают экстремалы, потребуется просидеть за баранкой автомобиля не меньше сорока часов.

Именно к подножию одноименной вершины Среднего Урала, расположенной вблизи географической границы Европы и Азии, в ЕВРАЗ КГОК, который входит в пятерку крупнейших в Союзном государстве горнорудных предприятий, автостроители и поставили на днях очередные 240-тонные самосвалы ""БелАЗ".

Индустриальный гигант в Свердловской области, как известно, разрабатывает в трех карьерах месторождение титаномагнетитовых железных руд, содержащих уникальные примеси ванадия. Именно их наличие в руде, по оценке экспертов, и позволяет выплавлять высокопрочные легированные сорта стали.

Что же касается тяжеловесов белорусского автопрома, то в них "оптимально сочетаются грузоподъемность, технические характеристики и комфорт с учетом индивидуальных требований потребителя. Кроме того, машины оснащены и дополнительными девайсами", - сообщили в холдинге.

Самосвалы обладают, добавляет агентство, расширенным функционалом, топливной экономичностью, высокой маневренностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге. А передовые технические решения, воплощенные в "БелАЗ"-75313, делают его безопасным и максимально эффективным в работе, уточняют конструкторы.

Первый 240-тонный автомобиль, напоминает агентство, поступил на комбинат еще в августе прошлого года в рамках реализации инвестиционной программы. Специально для передвижения большегрузов здесь построили технологические дороги шириной более 20 метров, приобрели оборудование для их технического обслуживания, и еще до конца 2019 года на линию вышли первых два аналогичных мегасамосвала. Теперь с учетом двух новых машин самые сложные производственные задачи по транспортировке руды в карьере решают уже пять 240-тонных карьерных трудяг с эмблемой "БелАЗ".

Как уже информировал "СОЮЗ", белорусский гигант признан одним из крупнейших производителей карьерных самосвалов и оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Особой гордостью коллектива пользуется самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.