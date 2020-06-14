Блогеры-писатели завоевывают любовь миллионов читателей

Блогеры завоевывают любовь миллионов читателей. Армии их подписчиков - многомиллионные. Их инструктируют и наставляют: куда ходить, что смотреть, что надевать и наконец - что есть. Посты попадают в топы новостей, цитируются СМИ и "сарафанным радио". Этим никого не удивишь. Но блог теперь не просто способ высказаться, как умеешь, и насобирать подписчиков. Нет, блогеры теперь штурмуют литературные вершины. И называют их уже солидно: блогеры-писатели.

На книжных ярмарках презентации их книг собирают аншлаги. Их тиражам в несколько сотен тысяч экземпляров позавидуют даже лауреаты премии "Большая книга". Под этим натиском и книжный сервис ЛитРес разместил у себя более 500 электронных и аудиокниг российских блогеров. А к Международному дню блогера, который отмечают в Сети 14 июня, составил рейтинг самых крутых: какие блогеры-писатели в тренде, кто возглавляет топы продаж.

Чем интересны такие рейтинги? Места распределяют - это мелочи. А главное - они дают портрет современного читателя. Важней всего читателю вот это: посмотреть на себя в зеркало.

Лидируют у блогеров-писателей женщины. Из тех, которых завистники называют успешными и креативными, а грубияны - самозванками и стервами. На первом месте автор с многообещающей фамилией Ника Набокова (@nika_nabokova). Сама себя она представляет себя достаточно скромно: "Пишу крутые книги: "В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно", "Как перестать быть овцой", "А тому ли я дала? Когда хотелось счастья, а получилось как всегда". Читай тексты в блоге - получишь крутые отношения".

Постельные тона Набоковой наперебой оценивают тысячи читателей: они тут дискутируют, но преданно проглатывают книгу за книгой. Автор, уверяют, хоть и без психологического образования - зато "искренне пишет о том, что чувствует и знает".

Большой писатель - это очевидно. Если читателю не хватит вихря пылких отношений - к нему на помощь поспешит серебряный призер из блогерского рейтинга. У Натальи Зубаревой (@doctor_zubareva) трехмиллионная аудитория. Ее женская энциклопедия здоровья "Вальс гормонов. Вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам" собрала уже почти четыре тысячи отзывов. Верные подписчики раскупают книги, как горячие пирожки. Заметим: их не остановят скептики, который твердят о том, что никакие "заочные" медсоветы (каким бы доктором ни представлялся автор) не заменят читателю простого визита к врачу. А замыкает тройку лидеров Наталья Краснова (@krasnovanatasha). Ее произведение "Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя" - конечно же, не уступает соперницам по перу в откровенности. И провокационности. Причем, среди ее читателей мужчин ничуть не меньше, чем женщин.

На пятки тройке лидерш - независимых писателей в лабутенах - наступают "мамы-блогеры". Они сменили шпильки на кроссовки, фитнес - на прогулки с детьми, а фуа-гра - на овощи и фермерскую курицу без соли. А еще они уверяют, что могут научить, как сделать 10 дел одновременно и не сойти с ума. Книгу о домашнем воспитании "Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой" психолога и автора паблика "Ленивая мама" Анны Быковой поклонники считают "настоящей энциклопедией для родителей".

С поклонниками спорить, говорят, себе дороже. Вот и не будем. Тем более, что мы добрались до второй пятерки рейтинга. А здесь "акулы" соцсетей, которые знают, как превратить виртуальную жизнь в мечту (которая, конечно, сводится к успешному бизнесу). Больше того, они готовы поделиться своими ноу-хау.

Среди писателей тут - и один из самых узнаваемых блогеров Instagram Александра Митрошина (@alexandramitroshina) с книгой "Продвижение личных блогов в Инстаграм". И автор бестселлера "К дзену на шпильках. Как создать новую жизнь и дело мечты с нуля" Елизавета Бабанова (@elizavetababanova). И Любовь Соболева @lyubov_businessblog с практическим руководством "Феномен "Инстаграма" 2.0. Все новые фишки".

В этот цветник рекомендаций по обустройству своей жизни в интернете - в топ-10 - врываются и практические материалистки. Ольга Маркес (@olymarkes) с книгой "Что мне съесть, чтобы похудеть? Кулинарный проект #SEKTA". Психолог Анна Кирьянова с книгой "Маленькое счастье. Как жить, чтобы все было хорошо". Замыкает десятку королева бодифлекса Алина Шпак (@alishkashpak) с "Ешь, пей, дыши, худей".

Заметили? Ни одного мужского имени. Так называемый "сильный пол" сдается, причем без боя.

Мужчины появились только в рейтинге аудиокниг. Для тех, которые ушами любят. Вот имена героев, которых предпочитают не читать, а слушать. Бизнесмен Курбан Омаров (@zimamoscow) с книгой "Откровения мужчины. О том, что может не понравиться женщинам". Егор Горда (@gord.oskolki) - "13 осколков личности. Книга сильных". Антон Петряков (@bazili0) - "FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник". И Дмитрий Кудряшов (@dimmano) с книгой "Администратор Instagram. Руководство по заработку".

Чем подытожить эти рейтинги? А ничем. Один матерый буревестник - замшелый классик - обозвал писателей "инженерами человеческих душ". По этой аналогии теперь писатели скорее "менеджеры виртуальных душ". Заглянет вдумчивый читатель в такое "зеркало" - где тут "душа"? А нет ее. Она в Сети.

Да, к слову о сетях! Как там у Пушкина (не блогера, поэта): "Тятя, тятя, наши сети притащили…" Не буду говорить, кого. Не помните - откройте книгу.