Действующему правительству Болгарии в пятый раз вынесут вотум недоверия

Ведущая оппозиционная партия Болгарии - Болгарская социалистическая партия (БСП) - приняла решение о вынесении пятого вотума недоверия действующему правительству республики во главе с премьером Бойко Борисовым.

Как сообщили в пресс-службе БСП, причиной вотума, который будет поставлен на повестку дня в парламенте до конца июля, уже во второй раз стала коррупция в высших эшелонах власти. Предыдущие попытки социалистов сменить нынешний кабинет министров были также мотивированы провалами в сфере политики распределения природных ресурсов, здравоохранения и безопасности.

Очередная волна недовольства оппозиции вызвана, в частности, скандалом вокруг якобы имеющихся связей между представителями правительства и беглым бизнесменом Василом Божковым. Предприниматель, скрывающийся в Дубае от болгарского правосудия из-за многочисленных обвинений, опубликовал компрометирующую руководство страны переписку. В ней, по версии самого Божкова, содержатся свидетельства лоббизма властями его деятельности.

Фактическую солидарность с действиями БСП, второй по силе после правящей "Граждане за европейское развитие Болгарии", выражает президент республики Румен Радев. В начале года он объявил об утрате доверия правительству Борисова, а несколькими днями ранее призвал министров обнародовать свою переписку с представителями крупного бизнеса.