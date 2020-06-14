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14.06.2020 12:07
Рубрика: В мире

Действующему правительству Болгарии в пятый раз вынесут вотум недоверия

Текст: Александр Гацак (София)

Ведущая оппозиционная партия Болгарии - Болгарская социалистическая партия (БСП) - приняла решение о вынесении пятого вотума недоверия действующему правительству республики во главе с премьером Бойко Борисовым.

Как сообщили в пресс-службе БСП, причиной вотума, который будет поставлен на повестку дня в парламенте до конца июля, уже во второй раз стала коррупция в высших эшелонах власти. Предыдущие попытки социалистов сменить нынешний кабинет министров были также мотивированы провалами в сфере политики распределения природных ресурсов, здравоохранения и безопасности.

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Очередная волна недовольства оппозиции вызвана, в частности, скандалом вокруг якобы имеющихся связей между представителями правительства и беглым бизнесменом Василом Божковым. Предприниматель, скрывающийся в Дубае от болгарского правосудия из-за многочисленных обвинений, опубликовал компрометирующую руководство страны переписку. В ней, по версии самого Божкова, содержатся свидетельства лоббизма властями его деятельности.

Фактическую солидарность с действиями БСП, второй по силе после правящей "Граждане за европейское развитие Болгарии", выражает президент республики Румен Радев. В начале года он объявил об утрате доверия правительству Борисова, а несколькими днями ранее призвал министров обнародовать свою переписку с представителями крупного бизнеса.

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