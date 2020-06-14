Депутат ГД Вячеслав Никонов рассказал о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ

В поправках к Конституции одним из приоритетных является блок, связанный с защитой исторической памяти. Об этом в интервью KP.Ru рассказал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Эта проблема остро встала сейчас, в период 75-летия Победы, когда уже все, кому не лень, пытаются просто отобрать нашу Победу. Или, по крайней мере, ее максимально "изгадить". Я, честно говоря, даже не могу другого слова подобрать", - заявил Вячеслав Никонов.

Депутат также высоко оценил организационные работы по проведению голосования. В частности, подчеркнул важность электронной формы плебисцита. Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.