"Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче

Московское "Динамо" одержало крупную победу в товарищеском матче со "Спартаком". Встреча проходила в закрытом режиме и завершилась со счетом 4:1.

Героем игры стал Клинтон Н'Жье, оформивший дубль. Также у победителей отличились Кирилл Панченко и бывший капитан "красно-белых" Сергей Паршивлюк. У спартаковцев же забил Джордан Ларссон.

Ранее "Динамо" провело товарищеский матч с еще одним столичным клубом - "Локомотивом". У команды Кирилла Новикова были все шансы на победу, но добыть ее помешал автогол Владимира Рыкова в концовке. Как итог - 1:1.