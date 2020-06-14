Рынок недвижимости в июне пошел в рост, однако активность на нем пока намного ниже, чем до пандемии. По прогнозам, до 50 процентов мелких и средних агентств и риелторов-частников в этом году прекратят свою работу.

Самая сложная ситуация, по словам участников рынка, была в апреле. Число обращений клиентов, желающих продать квартиру, снизилось более чем на 40 проц. по сравнению с мартом, говорит председатель совета директоров сети "Миэль" Марина Толстик. В мае количество обращений возросло до 84 проц. от мартовского. До 85 проц. увеличилось и число собственников, которые хотят сдать жилье в аренду. Спрос идет в рост не так уверенно, отмечает Толстик. Обращений за покупкой квартиры в мае все еще в 2,5 раза меньше, чем в марте. По итогам июня в компании ожидают восстановления спроса до 80 проц. от июня прошлого года.

В период самоизоляции количество обращений снизилось на 70 процентов и на вторичном, и на первичном рынке, отмечают в агентстве "Азбука жилья". "Основная сложность была в заключительном этапе проведения сделки, так как не работали госучреждения, а также в показе квартир. Пока вторичный рынок не готов полностью уйти в онлайн", - говорит гендиректор компании Дмитрий Косьмин.

Легче всего пережил кризис сегмент новостроек, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Здесь значительная доля продаж приходится на строящиеся объекты, поэтому личное присутствие клиентов не всегда необходимо. Но и в этом сегменте в апреле количество сделок упало на 50-70 проц. по сравнению с апрелем прошлого года. В мае ситуация улучшилась, но падение составило 25-40 проц. к маю прошлого года.

Количество сделок по купле-продаже вторичного жилья в мае было в четыре раза меньше, чем в марте, число вносимых авансов - в восемь раз, отмечает директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов. "К докризисному уровню спроса вторичный рынок вернется лишь к концу осени или даже началу нового года", - считает он.

Крупные агентства недвижимости продолжают полноценно работать, у них есть определенный запас прочности, отмечает Куликов: "А вот по поводу мелких и средних агентств и риелторов-частников прогноз жесткий - до 50 процентов из них в нынешнем году прекратят свою деятельность или даже уже прекратили". Под ударом находятся мелкие фирмы, которые и в обычное время проводили лишь одну-две сделки в месяц, а сейчас тем более остались без клиентов. А также средние по обороту агентства, у которых затраты на содержание офисов и зарплаты теперь превышают прибыль. "Есть еще частные лица, работающие, условно говоря, дома, на кухне, - у них также сейчас нет доходов, но им и не приходится тратиться на офис и наемных сотрудников, - говорит Куликов. - В кризис на рынке они часто переключаются на другой вид деятельности. Не исключено, что через какое-то время некоторые частные риелторы и мелкие фирмы (возможно, уже под другим названием) все же вернутся к сделкам по купле-продаже жилья".