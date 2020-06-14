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14.06.2020 14:40
Рубрика: В мире

Эксперты подсчитали потери авиаперевозчиков в 2020 году

Текст: Ариадна Рокоссовская

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что 2020 год станет худшим в истории авиаперевозок. Потери авиакомпаний по всему миру из-за коронавируса составят около 100 миллиардов долларов.

Фото: ANDREAS SOLARO / AFP
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В текущем году объем пассажирских авиаперевозок в мире уменьшится на 54,7 процента, количество пассажиров сократится почти в два раза - до 2,25 миллиардов, а чистые потери авиакомпаний во всем мире составят около 84 миллиардов долларов, говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта. Генеральный директор ассоциации Александр де Жюньяк сообщил журналистам, что этот год запомнится как "худший в истории коммерческой авиации". "Для сравнения, во время глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах авиакомпании потеряли 31 миллиард долларов", - напомнил он.

Ожидается, что в 2021 году пассажиропоток вырастет на 55 процентов. При этом, он все равно будет на 29 процентов ниже, чем в 2019 году, и это означает новые финансовые потери - около 15 миллиардов долларов. Таким образом, всего, по подсчетам IATA, из-за пандемии авиаперевозчики во всем мире могут не досчитаться 100 миллиардов долларов.

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По словам Александра де Жюньяка, авиакомпании должны тесно сотрудничать с правительствами своих стран для обеспечения всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. По прогнозам IATA, как только страны начнут открывать границы, люди снова будут путешествовать, и, как подчеркнул генеральный директор ассоциации, авиаперевозчики должны быть к этому готовы, "чтобы внушить пассажирам чувство безопасности достаточное, чтобы они захотели летать".

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