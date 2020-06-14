По итогам первого полугодия 2020 года объем экспорта российской нефти сорта ВСТО (ESPO) вырос на 850 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 17,17 млн тонн, о чем свидетельствуют предварительные данные агентства Argus. Это максимальный объем отгрузок сорта ВСТО с начала его экспорта из порта Козьмино на Дальнем Востоке в декабре 2009 года.

На фоне кризиса спроса на углеводороды такая статистика кажется странной, но только на первый взгляд. Марка ВСТО получается из смешения нефти, добываемой на разных месторождениях Восточной Сибири. В период недолгой ценовой войны Саудовской Аравии с Россией, состоявшейся между прошлой и новой сделкой ОПЕК+, именно в Восточной Сибири наша страна сумела наиболее нарастить добычу. Это связано с техническими особенностями разработки месторождений, которые в европейской части России и в Западной Сибири большей частью старые, и процесс увеличения производства на них занимает намного больше времени, чем на относительно новых участках Восточной Сибири.

Сыграло свою роль и то, что ВСТО экспортируется в основном в страны АТР и немного в США. Китай, Индия, Япония и Южная Корея были первыми пострадавшими от эпидемии коронавируса, но также раньше стали выходить из карантинных ограничений, восстанавливая потребление нефти и нефтепродуктов. По иронии судьбы, максимальные скидки на свою нефть между сделками ОПЕК+ Саудовская Аравия предоставила странам Европы, которые в апреле и мае оказалась на пике карантинных ограничений с почти заполненными хранилищами нефти. Азиатский рынок оказался более мобильным, страны АТР, воспользовавшись благоприятной ценовой конъюнктурой, пополнили свои запасы российской нефтью, с чем и связаны рекордные отгрузки на восток не только ВСТО, но и Urals.

Азиатский рынок нефти в период пандемии оказался гораздо мобильнее европейского

Справедливости ради нужно сказать, что экспортировалась ВСТО с максимальными скидками. Традиционно сорт ВСТО торговался с премией в несколько долларов к маркерному сорту Dubai, но в этом году российская нефть продавалась по ценам ниже эталона.